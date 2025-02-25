Renuncian empleados de Elon Musk en DOGE tras ordenarles desmantelar servicios públicos esenciales

Video Trump amenaza con despedir a cerca de 200,000 empleados federales en periodo de prueba

Al menos 21 empleados de servicio civil presentaron su renuncia al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk como asesor del presidente Donald Trump. En una carta conjunta obtenida por la agencia AP, los exempleados afirmaron que no colaborarían en lo que describen como el desmantelamiento de servicios públicos esenciales.

“Juramos servir al pueblo estadounidense y respetar la Constitución a lo largo de cualquier administración”, escribieron. “Pero ha quedado claro que ya no podemos honrar esos compromisos”.

Los renunciantes trabajaban en el Servicio Digital de Estados Unidos, una oficina creada durante la administración de Barack Obama para modernizar los sistemas tecnológicos del gobierno tras el fallido lanzamiento de Healthcare.gov. Todos ellos habían ocupado cargos en empresas como Google y Amazon antes de unirse al gobierno por su declarada vocación de servicio público.

Sin embargo, con la llegada de Musk y su estrategia de recortes, la oficina cambió drásticamente.

DOGE está "guiado por la ideología" y no por "la eficiencia gubernamental"

Los empleados denunciaron que los nuevos reclutas de Musk no tienen la experiencia técnica necesaria y están más guiados por la ideología y la admiración al empresario, el hombre más rico del mundo, que por la eficiencia gubernamental.

Además, describieron que, tras la toma de posesión de Trump, fueron sometidos a entrevistas inusuales por parte de personas que se negaban a identificarse y hacían preguntas sobre lealtad política, lo que representaba un “riesgo significativo para la seguridad”.

A principios de febrero, el departamento despidió a 40 empleados, muchos de ellos especialistas en tecnología encargados de modernizar sistemas clave como los de Seguridad Social, salud, impuestos y asistencia para desastres.

Según la carta de renuncia, estas destituciones ponen en peligro a millones de estadounidenses que dependen de estos servicios a diario.

“Nos negamos a usar nuestras habilidades para comprometer sistemas gubernamentales, poner en riesgo datos sensibles o desmantelar servicios públicos esenciales”, declararon.

Musk, por su parte, ha promovido una estrategia de reducción masiva del gobierno, asegurando que eliminará la burocracia innecesaria. DOGE, el acrónimo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, es un guiño a la criptomoneda favorita de Musk, y en redes sociales ha defendido su enfoque con frases como “no es una amenaza para la democracia, es una amenaza para la burocracia”.

La semana pasada, Musk participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde alzó una motosierra, un regalo del presidente argentino Javier Milei, y la llamó “la motosierra de la burocracia”.

A pesar de los recortes, Musk ha intentado retener talento técnico, concentrando los despidos en diseñadores, gerentes de producto y personal de recursos humanos.

Sin embargo, exmiembros del Servicio Digital advierten que la eficiencia gubernamental requiere más que solo “moverse rápido y romper cosas”. “Cuando rompes algo en una empresa privada, las consecuencias son limitadas”, explicó Cordell Schachter, exjefe de información del Departamento de Transporte. “Pero cuando rompes algo en el gobierno, afecta a millones de personas que no eligieron asumir ese riesgo”.



El impacto de estas renuncias en la estrategia de Musk y el futuro de DOGE aún está por verse.