Qué piensan hacer los demócratas para quitarle Florida a Trump y los republicanos

"Sabemos que tenemos trabajo por delante. Lo que está funcionando para nuestra ventaja es que el presidente ahora tiene un historial con el que está compitiendo", dando a entender que la experiencia de gobierno de Trump no le ayudaría a convencer a partes del electorado.

Pero las palabras no serán suficientes frente al inmenso desafío de controlar uno de los estados péndulo más importantes. El ex presidente Barack Obama ganó Florida en 2012 con 0.9%, pero en 2014 el gobernador republicano Rick Scott ganó la reelección con un 1% y en 2016 Trump ganó con 1.2%. Y en 2018, cuando los demócratas pensaron que recuperarían el estado, el senador Bill Nelson perdió la reelección y Andrew Gillium, el ex alcalde de Tallahassee, perdió la gubernatura, ambos por una diferencia inferior al 1% de los votos.