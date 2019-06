Trump recicla los temas de su campaña del 2016 al lanzar su candidatura a la reelección

Trump no dejó de lado el tema que conecta con los votantes hispanos: Cuba y Venezuela. "Estamos colocando en primer lugar a Latinoamérica, nuesto país está en contra de los regímenes... respaldamos los pueblos de Cuba y Venezuela en favor de su lucha por la libertad". Seguidamente dio las gracias a senadores republicanos de la comunidad cubanoamericana que lideran esas causas: "Gracias, Marco (Rubio) y Rick (Scott)".

Trumpistas a sol y lluvia

El mensaje en franelas, gorras y pancartas de MAGA (Make America Great Again, Hacer a Estados Unidos Grandioso) se modificó en algunos lugares por el verbo “mantener” al país grandioso.

“Cuatro años más” y simplemente “¡Trump, Trump, Trump!” eran los preferidos de la jornada, pero no faltaron las alusiones a “contruye el muro”, en referencia a la promesa electoral de Trump de hacer una gran barrera en la frontera sur, con México, que impida el paso de inmigrantes. Algunas mujeres dejaban escapar un “Lo amo, es que lo amamos”, con cierta complicidad y coquetería con otras que asentían y repetían.

En lo alto, una inmensa pantalla mostraba algunos videos. Uno de ellos recordaba cómo comentaristas como Trevor Noah, anclas del canal NBC, CNN, el actor George Clooney, el expresidente Obama y la congresista Elizabeth Warren, entre otros, pronosticaban que Trumo no ganaría la presidencia en 2016. El público abucheaba y miraba al palco de prensa agitando sus carteles. Luego el video mostraba cómo los comentaristas y periodistas de Fox News anunciaban el triunfo de Trump y cada vez que proyectaban resultados frente a su contendora Hillary Clinton, el auditorio reventaba en aplausos y vivas.

En los altavoces sonaban canciones de Queen como “We are the champions” (“Somo los campeones”); éxitos de Village People como “Macho, macho men” y “YMCA”, y “Simpatía por el diablo”, de The Rolling Stones.