Ice Gobierno de Trump impide que autoridades de Minnesota investiguen la muerte de una mujer a manos de un agente de ICE La inédita decisión genera dudas del proceso, la imparcialidad de la pesquisa y sus resultados.

Autoridades de Minnesota denunciaron este jueves que el gobierno de Donald Trump restringió el acceso de a la investigación del tiroteo mortal de una mujer de Minneapolis a manos de un agente del ICE, lo que genera dudas del proceso, la imparcialidad de la pesquisa y sus resultados.

El director de la agencia estatal de investigaciones de Minnesota dijo en un comunicado que la fiscalía federal los excluyó del proceso, del que generalmente forman parte las autoridades locales.

“La investigación ahora estará a cargo exclusivamente del FBI, y la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota (BCA) ya no tendrá acceso a los materiales del caso, las pruebas de la escena del crimen ni las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, declaró Evans.

Inicialmente, habían informado que la BCA investigaría la muerte a tiros de Good junto con el FBI, pero la fiscalía federal modificó posteriormente esta decisión, según Evans.

La BCA “se ha retirado de la investigación a regañadientes”, escribió Evans.

El gobierno de Trump ha asumido una posición política sobre el caso incluso antes de que iniciara la investigación, calificar lo sucedido como un caso de "defensa propia" ante "terrorismo doméstico", aunque la evidencia no soporta estas aseveraciones.

Cientos de personas salieron a protestar este jueves por segundo día en Minneapolis después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer de 37 años la víspera en el marco del más reciente operativo migratorio ordenado por Donald Trump.

La fallecida, una ciudadana estadounidense madre de un niño de 6 años, se encontraba en el interior de su vehículo, que bloqueaba una carretera.

Cuando agentes de ICE le ordenaron que saliera e intentaron abrir su auto, ella arrancó en lo que parecía un intento de marcharse para evitar ser detenida. En ese momento, uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Desde la noche del miércoles, cientos de personas realizaron vigilias y salieron a protestar contra lo que consideran un exceso en el uso de la fuerza por los agentes de ICE, que han estado involucrado en numerosos incidentes violentos desde el ascenso al poder de Donald Trump.

Autoridades federales defendieron a capa y espada la actuación de los agentes, al considerar que la mujer los había intentado “atropellar” y usaba su auto como “arma letal”, de lo cual no hay evidencia de momento.

Sin embargo, el alcalde y funcionarios estatales descartaron la versión de la Casa Blanca y negaron que actuaran en defensa propia, ya que en videos grabados por testigos se observa más bien cómo la mujer desvió la dirección de su auto para, aparentemente, esquivar y no dañar al agente que estaba frente a ella.