Petróleo Este es el precio de la gasolina hoy miércoles: ¿El combustible está más barato en México? Los precios de la gasolina siguen pendientes de la situación en la guerra de Medio Oriente y, en especial, en el estrecho de Ormuz.

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El precio de la gasolina sigue bajo presión por los temores sobre el suministro de petróleo en los mercados internacionales debido a la guerra en Medio Oriente.

Una de las principales preocupaciones es el impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circulaba cerca de una quinta parte del petróleo que se vendía en el mundo y en la que Irán ha impuesto graves restricciones en represalia por los ataques lanzados por los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la zona han alimentado la volatilidad del crudo.

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El precio del petróleo, y por ende el de la gasolina, ha reflejado la intranquilidad con movimientos bruscos en los últimos días. El barril de Brent, referencia internacional, se ha encaramado en los 100-103 dólares tras haber tocado los 106 a comienzos de la semana.

Muchas miradas están puestas en la Casa Blanca. Antes de la guerra, el presidente Donald Trump llegó a jactarse de que su gestión mantenía bajos los precios de la gasolina, pero ahora intenta presentar los altos precios del petróleo como algo positivo. En una publicación en su red social la semana pasada, Trump afirmó que, como Estados Unidos es ahora el mayor productor de crudo del mundo: “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”.

Pero lo que dicen los datos es que el encarecimiento del precio del petróleo ha hecho que en Estados Unidos los conductores enfrenten los precios de la gasolina más altos en casi dos años y medio, según el club automovilístico AAA.

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El gobierno de Sheinbaum busca contener el precio del combustible en México

Por su parte, México es un país productor de crudo pero lleva años intentando levantar su industria de refinación. En 2025 importó una media de unos 337,000 barriles diarios, la gran mayoría procedente de Estados Unidos.

Para evitar que la inestabilidad en el mercado de petróleo impactara en las gasolineras, la presidenta Claudia Sheinbaum informó de un convenio voluntario firmado con titulares del 96% de las estaciones de servicio para mantener el precio por debajo de los 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.

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“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias”, escribió la mandataria en la red social X al anunciar la prórroga del acuerdo.

Al salir de la reunión entre Sheinbaum y los empresarios en el palacio de gobierno, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, indicó que el acuerdo no implica subsidios estatales, y aseguró que el gobierno no está otorgando apoyos para evitar un alza de la gasolina.

El gobierno también evalúa ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que tiene un margen aproximado de 6.70 pesos por litro, para evitar que el encarecimiento internacional del petróleo se traslade a los consumidores.

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¿A cuánto está la gasolina este miércoles en Estados Unidos y México?

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos se sitúa este miércoles en 3.842 dólares por galón,

Con el acuerdo para mantener el litro en 23.99 pesos y el tipo de cambio de la mañana de este miércoles, que según Banxico era de 17.6922 pesos por dólar, tenemos que en moneda estadounidense la gasolina en México está a 1,355 el litro, con lo que el galón sale a 5,129 dólares.

La comparación muestra que, pese a la enorme inflación que ha sufrido la gasolina en EEUU por la guerra en Irán, la gasolina sigue más barata en el país del norte.