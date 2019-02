Qué dice la carta de 58 exfuncionarios de seguridad nacional que se oponen a la emergencia nacional de Trump

En la carta, obtenida por el diario The Washington Post y la publicación Politico , los funcionarios, de ambos partidos políticos, dejan claro que no ven razones para declarar una emergencia en la frontera sur con México y que " las acciones del presidente están en desacuerdo con la abrumadora evidencia en el registro público, incluidos los propios datos y estimaciones de la administración".



Entre los firmantes se encuentran la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, quien trabajó para el expresidente Bill Clinton, y el ex secretario de Defensa Chuck Hagel, bajo Barack Obama. También firman el exdirector de la CIA John Brennan, el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper y las ex embajadoras ante las Naciones Unidas Samantha Power y Susan Rice.