La esperada propuesta de reforma migratoria será presentada finalmente en el Congreso

Hasta el miércoles por la noche no había nuevos detalles sobre la propuesta , aparte de la información preliminar divulgada el mes pasado por la Casa Blanca.

La medida se presentará 35 años después de que el expresidente republicano Ronald Reagan promulgó la Ley de Reforma y Control Migratorio en 1986. Los inmigrantes que no regularizaron su estatus migratorio por ese entonces ahora se podrían beneficiar de esta reforma migratoria, si es aprobada.

La iniciativa, sin embargo, no tiene apoyo republicano para ser aprobada ahora en el Senado. Para aprobar la medida se necesitan asegurar 60 votos, pero los senadores demócratas solo suman 50 curules.

Se evalúan varias alternativas migratorias

Biden sigue comprometido a luchar por una reforma migratoria pero no descarta la posibilidad de regularizar por partes el estatus migratorio de millones de indocumentados, agregó la funcionaria de manera anónima.



El presidente ha comenzado a dar señales de que está dispuesto a apoyar varias alternativas migratorias a la vez, no solo la reforma migratoria, reportó The New York Times el miércoles citando declaraciones recientes del mandatario.