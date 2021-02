Temen que plan migratorio de Biden tome mucho tiempo en implementarse

Entre aplausos y temores

"Pero es preocupante que las órdenes de hoy no incluyan una acción inmediata para rescindir y deshacer más de las políticas ilegales e inhumanas que esta administración heredó y ahora posee. El gobierno debe actuar rápida y audazmente para hacer estos cambios necesarios que se necesitan con urgencia porque muchas personas están sufriendo en este momento”, agrega.

“Comprando tiempo”

Hernández dice además que “estas órdenes son maniobras para después emitir otras órdenes. Están comprando tiempo para que pase la pandemia del covid, para no enojar a los republicanos y calmar la angustia de los indocumentados”.

Un ejemplo

Cambio complejo

Advierte que la solución al problema migratorio va más allá de la firma de órdenes ejecutivas, y que la reversión de las medidas tomadas por Trump no pasa por “abrir las puertas de la frontera y dejar entrar a todos sin importar los reclamos”.

Un plan para un cambio

Por último, Sánchez-Roig recomendó a los inmigrantes que están dentro de Estados Unidos en espera de una nueva política, ”que hablen y contraten a un buen abogado de inmigración, Uno con experiencia”. Y que por nada “escuchen o sigan las recomendaciones de amigos o notarios, porque pueden perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.

“Pero más importante aún. Recuerde que no todos los inmigrantes van a poder beneficiarse del cambio de política; muchos simplemente no van a tener derecho a un beneficio por mucho que lo quieran. Como le dije recientemente a un individuo, el haber decidido que quiere vivir y trabajar en Estados Unidos es irrelevante. Nadie tiene el derecho de eso en ningún país del mundo. Es como decir que, porque me gustaría ganarme la lotería, me la voy a ganar. Lo que quiere un no ciudadano es irrelevante. Lo que permite la ley es lo que triunfa”, precisó.