Jefe de la Reserva Federal anticipa un panorama de más inflación por los aranceles de Trump

Los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump pueden aumentar las posibilidades de que Estados Unidos enfrente un mayor desempleo, una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento económico, dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

"Está quedando claro que los aumentos arancelarios serán significativamente mayores de lo previsto", sostuvo Powell en un evento en Virginia, en su primera declaración tras el anuncio de las tarifas. "Nos enfrentamos a un panorama muy incierto con elevados riesgos, tanto de mayor desempleo como de mayor inflación", agregó.

Dijo que es "demasiado pronto" para considerar cambios en la política monetaria estadounidense.

Las declaraciones de Powell no han sido digeridas con entusiasmo en el mercado bursátil. El Dow Jones cayó mucho más en la jornada de este viernes, incluso hasta llegar casi a 2,000 puntos de retroceso.

La imposición de gravámenes anunciados por Trump contra los principales socios comerciales de Estados Unidos ha sacudido los mercados globales. Los inversores avisoran costos de importación significativamente más altos en todo tipo de productos, desde zapatos hasta camarones.

Las medidas, por encima de lo esperado, se suman a los aranceles previos específicos para cada país, lo que significa que China, por ejemplo, ahora enfrentará un nuevo arancel de 54%.

Otros socios comerciales importantes también serán sometidos a tasas más altas: la Unión Europea, por ejemplo, de 20% a partir del 9 de abril.

El gobierno de Trump también ha puesto la mira en sectores específicos de la economía, aplicando recientemente un arancel de 25% a los automóviles no fabricados en Estados Unidos.

Trump pide recortes

Los comentarios de Powell sugieren que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar su tasa de interés de referencia desde su elevado nivel actual, entre 4.25% y 4.5%, mientras continúa sus esfuerzos por reducir la inflación a su objetivo a largo plazo de 2%.

En los últimos meses, Estados Unidos ha consolidado su crecimiento económico y la tasa de desempleo se ha mantenido cerca de mínimos históricos.

Ante estos datos, la Reserva Federal votó el mes pasado a favor de extender la pausa en los recortes de tasas y señaló que quería observar cómo las políticas de la nuevo gobierno impactarían la economía antes de tomar medidas.

Sin embargo, los responsables políticos, incluyendo ahora a Powell, han advertido que los aranceles podrían provocar un aumento de precios, y que la magnitud de esta alza probablemente estará determinada por la implementación de los gravámenes y la respuesta de los consumidores y las empresas.

Antes del discurso de Powell de este viernes, Trump recurrió a su cuenta de Truth Social para insistir en que su política no cambiaría a pesar de la reacción del mercado y le pidió a Powell que actúe.

"Este sería el momento perfecto para que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, recorte las tasas de interés", escribió. "Siempre llega tarde, pero ahora podría cambiar su imagen, y rápidamente".

"¡Rebaja las tasas de interés, Jerome, y deja de hacer política", añadió Trump, quien nominó a Powell para dirigir la Reserva Federal antes de volverse en su contra durante su primer mandato.