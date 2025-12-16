Economía Juguetes, joyas o electrónica: cómo afectan los aranceles de Trump a cada sector en estas compras navideñas Algunos productos se han visto más afectados que otros por los impuestos decretados por Trump a las importaciones de otros países. Este es un resumen de los precios en las categorías de regalos más populares.

Cada Navidad, la tienda Ah Louis en San Luis Obispo, California, se transforma en un paraíso invernal.

Guirnaldas verdes, cascanueces gigantes y lazos se colocan desde principios de noviembre en el histórico edificio del centro que alberga la tienda de regalos. En el interior, los clientes pueden elegir entre más de 500 tipos diferentes de adornos y una variedad de cestas de regalo navideñas.

"Realmente lo convertimos en un lugar mágico", le dijo a la agencia AP la copropietaria Emily Butler. "Ya sea que vengan o no, queremos asegurarnos de compartir la alegría navideña".

Pero Butler reconoció que ella y su socia, una hermana gemela, tuvieron que esforzarse más este año para convertir así a los curiosos en compradores y obtener ganancias.

Explicó que muchas de las decoraciones y artículos para rellenar los calcetines navideños que venden se fabrican en el extranjero y no llegaron a Estados Unidos o se encarecieron cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles inusualmente altos a los productos importados.

En consecuencia, las hermanas centraron su selección en artículos más rentables como cascanueces y cestas de regalo.

También han notado que los clientes están reduciendo sus gastos, eligiendo una canasta de regalo de $100 en lugar de la de $150, o comprando un solo adorno en lugar de varios.

"Definitivamente, estamos viendo un gasto más cauteloso este año", afirmó.

Los consumidores estadounidenses notan precios más altos

Además de los impredecibles aranceles, la inflación persistente y la escasa contratación han socavado la confianza del consumidor en la economía estadounidense.

La gran mayoría de los estadounidenses afirma haber notado precios más altos de lo habitual en comestibles, electricidad y regalos navideños en los últimos meses, según una encuesta de diciembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Además, un índice Gallup que resume las evaluaciones de los estadounidenses sobre las condiciones económicas actuales cayó a su nivel más bajo en 17 meses en noviembre.

Los consumidores también mostraron menos entusiasmo por gastar dinero en regalos navideños y sus presupuestos estimados para regalos disminuyeron $229 entre octubre y noviembre, la mayor caída que Gallup ha registrado en ese momento de la temporada de compras navideñas. La encuesta se realizó en noviembre, en parte durante el cierre del gobierno, lo que también podría haber moderado los planes de gasto.

Sin embargo, el peor impacto en los precios al consumidor que muchos economistas previeron debido a las políticas arancelarias del gobierno de Trump no se ha materializado aún.

Algunos productos se han visto más afectados que otros. Este es un resumen de lo que ha sucedido con los suministros y los precios en las categorías de regalos más populares.

Juguetes

Los juegos y juguetes fueron particularmente susceptibles a los aumentos de precios relacionados con los aranceles, ya que la mayoría de los que se venden en EEUU se fabrican en China, según la Asociación de Juguetes del país.

El arancel que el gobierno de Trump impuso a los productos chinos se convirtió en una montaña rusa que comenzó con un 10% adicional, alcanzó un máximo del 145% y terminó en el 47%.

La incertidumbre dificultó a las jugueterías decidir qué pedir para las fiestas.

Dean Smith, copropietario de las jugueterías independientes JaZams, afirmó que sus proveedores no le trasladaron los costos arancelarios de una sola vez, sino que ha visto cómo sus precios suben con cada nuevo pedido.

Smith estimó que los precios al por mayor del 80% de su inventario subieron entre un 5% y un 20%.

Algunos compradores que no compran juguetes con regularidad podrían sorprenderse con los aumentos de precios que él adoptó, reconoció Smith. Una muñeca que se vendía por $20 a $25 el año pasado ahora cuesta entre $30 y $35 en JaZams.

“Para las personas con ingresos marginales, estas serán unas fiestas muy difíciles”, dijo Smith.

Electrónica

Los productos electrónicos de consumo se fabrican principalmente en China y otros países asiáticos.

En 2023, China representó el 78% de las importaciones de teléfonos inteligentes de EEUU y el 79% de las importaciones de computadoras portátiles y tabletas, según la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA).

Best Buy anunció en mayo que subiría sus precios debido a los aranceles.

Sin embargo, la directora ejecutiva, Corie Barry, declaró el mes pasado que la cadena de electrónica de consumo se aseguró de ofrecer computadoras, teléfonos y otros productos a diferentes niveles de precio, una decisión a la que atribuyó el mérito de ayudar a Best Buy a atraer a más compradores de bajos ingresos.

“El consumidor no es un monolito”, declaró Barry.

Las consolas de videojuegos siempre son un artículo popular en las fiestas, y los fabricantes de consolas fueron noticia a principios de este año al anunciar aumentos de precios.

Sony, por ejemplo, aumentó en agosto el precio de la PlayStation 5 de $50 a $550, tras el aumento de precios de Microsoft y Nintendo.

Joyas

Es probable que los compradores de joyas vean precios más altos, pero esto se debe más al alza del precio del oro que a los aranceles hasta la fecha, según David Bonaparte, presidente y director ejecutivo de la agrupación comercial Jewelers of America.

Las variaciones en las tasas impositivas que Trump impuso a los países que importan productos estadounidenses con un valor total inferior al de sus exportaciones a EEUU afectaron a la joyería de diversas maneras.

Los relojes suizos, por ejemplo, estuvieron sujetos a un arancel del 39% desde el 31 de julio hasta que el país europeo llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump el mes pasado para reducir la tasa impositiva de importación de sus productos al 15%.

India, que refina muchos de los diamantes que se venden en EEUU, aceleró los envíos de las piedras preciosas antes de que entrara en vigor un arancel del 50 % sobre los productos del país el 27 de agosto.

El aumento de los precios de las joyas elaboradas con diamantes enviados desde India probablemente comenzará a notarse en 2026, afirmó Bonaparte.

"La cuestión es qué sucederá después del 1 de enero", afirmó. "Si estos aranceles siguen vigentes, es probable que los precios suban".

Decoración navideña

La decoración navideña es otra categoría que proviene principalmente del extranjero, especialmente de China.

Jeremy Rice es copropietario de House, una tienda de decoración para el hogar en Lexington, Kentucky, especializada en flores artificiales, coronas y adornos de mesa.

Aseguró que los aranceles ralentizaron la producción de gran parte de su existencias de otoño y de productos de temporada como cintas. Algunos artículos más grandes y caros no los encargó porque habrían sido demasiado caros para venderlos al por menor.

Rice subió los precios de los productos que sí compró. Los populares tallos de frutos rojos que House ha comercializado durante mucho tiempo aumentaron de $8.95 el año pasado a $10.95 debido al aumento en los costos de importación, dijo.

"Vendemos miles de estos tallos de frutos rojos, y cada vez que vendíamos uno, me daba miedo pensar cuánto debería haber costado, sabiendo que nuestro proveedor pagaba más por ellos, lo que nos hacía pagar más, y por lo tanto, nuestro cliente también", declaró Rice.

Consejos para evitar el aumento de precios por los aranceles

Para quienes buscan evitar los aumentos de precios relacionados con los aranceles, John Harmon, director gerente de investigación tecnológica de la consultora tecnológica Coresight Research, recomienda explorar tiendas de segunda mano y minoristas de descuento como T.J. Maxx, Marshall's y HomeGoods.

Las cadenas de descuento compran gran parte de su inventario con existencias sobrantes que habrían ingresado a EEUU antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

Joe Adamski, director sénior de la empresa de servicios de compras ProcureAbility, afirmó que los libros, los alimentos y las bebidas son algunos de los artículos de producción nacional que son un buen regalo para estas fiestas.

