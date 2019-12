"Por favor, mantenme en tus oraciones": icónico congresista luchador por derechos civiles John Lewis anuncia que tiene cáncer de páncreas en estado avanzado

“He estado en algún tipo de lucha, por la libertad, la igualdad, los derechos humanos básicos, durante casi toda mi vida. Nunca me he enfrentado a una pelea como la que tengo ahora", dijo.

Explicó que en una visita médica de rutina y a través de pruebas posteriores, los médicos descubrieron la enfermedad y el diagnóstico ha sido corroborado. "Si bien tengo claro el pronóstico, los médicos me han dicho que los avances médicos recientes han hecho que este tipo de cáncer sea tratable en muchos casos, que las opciones de tratamiento ya no son tan debilitantes como antes, y que tengo una gran posibilidad de luchar... Así que he decidido hacer lo que sé hacer y hacer lo que siempre he hecho: voy a luchar y seguir luchando por la comunidad amada".