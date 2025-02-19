Estos son los 8 grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica que Trump designó como "organizaciones terroristas"

Video Estos son los carteles de la droga que el gobierno Trump designará como organizaciones terroristas

El gobierno del presidente Donald Trump designó este miércoles a ocho grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica como "organizaciones terroristas extranjeras", porque los considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Esta designación normalmente se reservaba a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda que utilizan la violencia con fines políticos.

PUBLICIDAD

El gobierno de Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los grupos, que incluyen el tráfico de drogas, el contrabando de inmigrantes y los actos violentos para extender su territorio, justifican la designación.

Estas son las bandas acusadas de tráfico de drogas e inmigrantes, además de una amplia gama de delitos, señaladas por Trump como organizaciones terroristas extranjeras.

1. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Surgido en 2010, el CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales de México.

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su líder, Nemesio Oseguera, conocido como ‘El Mencho’, acusado de contrabando de fentanilo y metanfetaminas.

Según Insight Crime, sus redes se extienden a varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

El CJNG está presente en varios estados de México, disputa con el Cartel de Sinaloa el control del tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala.

Ha sido uno de los cárteles más agresivos en sus ataques contra militares, incluidos helicópteros, pionero en lanzar explosivos desde drones o en la instalación de minas.

En 2020 protagonizó un espectacular intento de asesinato con granadas y fusiles de alto poder en plena Ciudad de México contra el entonces responsable de la policía capitalina y hoy secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tiene poca presencia en la frontera norte mexicana, pero controla los principales puertos del océano Pacífico y opera también en los del Golfo de México. Una de sus células se especializó en formas novedosas de lavado de dinero mediante la construcción de complejos turísticos o de centrales de llamadas para vender multipropiedades.

PUBLICIDAD

2. El Cartel de Sinaloa

Fundado en los años 1980 por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, es la otra gran organización criminal mexicana, con una reconocida capacidad para infiltrar las altas esferas del Estado.

Guzmán y Zambada están presos en Estados Unidos, el primero a perpetuidad.

Según Washington, este cartel es el mayor traficante de fentanilo al que se atribuyen miles de muertes cada año en Estados Unidos, y también se le vincula con el contrabando de metanfetaminas, heroína y cocaína.

Según un reciente informe de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), tiene uno de los negocios más lucrativos con China para la importación de precursores químicos con los que fabrica drogas sintéticas y para lavar dinero en ese país. Fue pionero y es líder en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Los herederos de sus fundadores mantienen una guerra interna que ha dejado cientos de muertos desde 2024, cuando supuestamente Zambada fue secuestrado por un hijo de ‘El Chapo’, que lo llevó en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a autoridades de ese país.

Un exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue condenado en 2024 a casi 39 años de prisión por colaborar con el cártel.

3. Carteles Unidos

Este grupo opera en el estado agroindustrial de Michoacán en México y ha ganado notoriedad por el uso de minas antipersona en el combate que libra con el CJNG en esa región. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), distribuye metanfetaminas y heroína.

Aunque están involucrados en la fabricación de drogas sintéticas, la principal afectación a los intereses de Estados Unidos es otra y centrada en el estado de Michoacán, según el analista en seguridad David Saucedo: los aguacates.

PUBLICIDAD

Michoacán exporta unos 2,800 millones de dólares anuales en este producto. Inspectores estadounidenses que controlan su calidad han sido atacados en varias ocasiones y los grupos criminales locales controlan la producción y el precio a través de las extorsiones y amenazas a los campesinos. El resultado es evidente: se encarece el guacamole en Estados Unidos.

4. La Nueva Familia Michoacana

Fundada en 2006 como La Familia Michoacana, este grupo se había debilitado desde 2014 tras el asesinato de su fundador, Nazario Moreno González, según Insight Crime.

Sus remanentes se reorganizaron en años recientes como la Nueva Familia Michoacana y operan actualmente en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México.

Estados Unidos asegura que el grupo trafica metanfetaminas e incursiona en el trasiego de fentanilo.

5. El Cartel del Golfo

El Cartel del Golfo llegó a ser uno de los grupos criminales más temibles de México, pero en los últimos años perdió influencia y se dividió en múltiples facciones, una de ellas el extinto y sanguinario cartel de Los Zetas.

Su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado en diciembre pasado desde Estados Unidos a México, donde está preso por varios delitos. Había sido condenado en 2010 a 25 años de cárcel por la justicia estadounidense.

Sus sucesores controlan importantes zonas fronterizas cerca del Golfo de México, beneficiándose del tráfico de migrantes y drogas como cocaína y metanfetamina, según Insight Crime.

PUBLICIDAD

El Cartel del Golfo, al igual que el de Sinaloa, está activo desde hace décadas cuando introducía cocaína en conexión con el colombiano Cártel de Cali y fue uno de los más poderosos de México.

6. El Cartel del Noreste

Es la organización sucesora de Los Zetas, conformada por antiguos militares de élite. Domina en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, principal cruce para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

La violencia del Cartel del Noreste y del Golfo, con muchas células internas enfrentadas entre ellas, mantiene a Tamaulipas como uno de los estados de México más controlados por el crimen. Varios de sus gobernadores están enjuiciados en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses han estado entre las víctimas de secuestros, extorsiones o asesinatos de ambos grupos.

7. El Tren de Aragua en Venezuela

Se conformó en 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua y está ligado a secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión.

Más tarde se expandió a la explotación ilegal de oro en un país que cuenta con grandes yacimientos, y a la trata de personas en medio de la ola migratoria. Sus actividades se expandieron a varios países del continente.

En 2023 estaba compuesto por unos 5,000 hombres y su centro de operaciones era la cárcel de Tocorón, Aragua, ocupada ese mismo año por las autoridades.

Esa prisión era una especie de hotel con piscina, zoológico, sala de apuestas, banco, campo de béisbol y una discoteca. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la banda fue desmantelada, su jefe, Héctor Guerrero, está prófugo.

Según las autoridades estadounidenses, el grupo se infiltró en economías criminales locales de América del Sur, lava fondos a través de criptomonedas y se ha convertido en una amenaza en varias ciudades estadounidenses. Por eso, Trump y sus aliados convirtieron al Tren de Aragua en la cara visible de la supuesta amenaza de los inmigrantes.

PUBLICIDAD

8. La Mara Salvatrucha o MS-13

La MS-13 se formó en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 1980. Sus primeros miembros llegaron deportados a El Salvador tras la guerra civil (1980-1992). Luego se extendieron a Guatemala y Honduras y convirtieron a la región en una de las más violentas del mundo.

Junto con sus archienemigos de Barrio 18 suman decenas de miles de miembros dedicados a las extorsiones, los asesinatos, el sicariato y el tráfico de drogas.

Dos tercios de sus integrantes han sido encarcelados en El Salvador por las medidas draconianas del gobierno de Nayib Bukele, según Insight Crime, que define esta situación como un "golpe casi mortal" contra ambos grupos.

En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta de narcóticos y la extorsión de pequeños negocios y bares clandestinos, detalla el centro de pensamiento.

Mira también: