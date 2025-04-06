El nacionalismo de Trump solo exacerbará la desigualdad y hará más ricos a los ricos, alerta un historiador

Video ¿Compras en Temu o en Shein? Artículos en línea pueden tener importante incremento por aranceles a China

Durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se tambaleó por sus mentiras y por el uso que dio a su cargo para beneficiar sus finanzas personales, sus insultos infantiles y su desprecio por los críticos. Su mandato terminó con su incitación irresponsable y peligrosa del asalto al edificio del Capitolio el 6 de enero de 2021.

Esta vez, Trump se basa en herramientas obsoletas (aranceles, gobierno pequeño, expansión territorial y nacionalismo) para resolver los problemas modernos de globalización, disparidades de riqueza, disminución de los empleos manufactureros y capitalismo explotador.

El 2 de abril, anunció un arancel de referencia del 10% en todas las importaciones que no cumplan con el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México. Canadá también se ha visto golpeado con un impuesto del 25% sobre los automóviles de fabricación canadiense.

El uso actual de la administración Trump de herramientas del siglo XIX para resolver problemas del siglo XX que son totalmente inapropiados para el siglo XXI amenaza con llevar a Estados Unidos al siglo XIX. Esta es una carretera increíblemente peligrosa para Estados Unidos.

El ascenso del Estado nacional

El siglo XIX estuvo marcado por el surgimiento del Estado-nación, una sola entidad política unida por la geografía, la cultura y el idioma.

Este fue, en muchos aspectos, el resultado del mundo que se industrializaba rápidamente para alejarse del gobierno monárquico y la economía mercantil hacia el gobierno democrático limitado y el capitalismo de libre mercado.

Fue una época de aranceles, gobierno reducido, expansión territorial y nacionalismo. También fue una época de migración masiva de Europa a América del Norte, donde el nativismo desenfrenado, el colonialismo y el capitalismo sin contrapesos y explotador dieron forma al paisaje.

La creencia predominante en ese momento era que los Estados nacionales deberían usar aranceles, adoptar políticas aislacionistas para cortar el mundo exterior y apoderarse del territorio siempre que sea posible. Se pensaba que estas medidas fomentarían la unidad nacional y permitirían que el capitalismo prosperara al dejar que la "mano invisible" del mercado hiciera su magia.

Los aranceles de protección prometían hacer crecer las industrias nacionales, pero los beneficios económicos no se distribuyeron uniformemente. Las disparidades de riqueza se ampliaron a medida que millones de inmigrantes llegaron a las costas estadounidenses, solo para encontrar condiciones de vida deplorables en las ciudades y encontrar tierras de cultivo en el país.

Algunos recién llegados prosperaron, por supuesto, pero tendían a ser los que llegaban con dinero ya en sus bolsillos. Y aprendieron rápidamente a explotar la falta de regulación dirigida por el Estado, los parches de corrupción en medio de la rápida expansión occidental y el creciente nativismo y pobreza para su propio beneficio.

Muchos de los problemas del siglo XX surgieron de estas tendencias del siglo XIX.

Las consecuencias económicas de los aranceles

Tras el pánico financiero de 1873 y su consiguiente depresión económica tanto en Europa como en América del Norte, los Estados nacionales desataron aranceles para proteger sus economías nacionales. Era la estrategia equivocada a seguir, ya que ralentizaba aún más el comercio al limitar el libre flujo de bienes y capital. El dinero, como ahora se sabe, necesita moverse para crecer.

Las familias trabajadoras se molestaban por la falta de protecciones laborales como los derechos de negociación, las medidas de salud y seguridad, el seguro de desempleo y las prestaciones por enfermedad. En respuesta, formaron sindicatos e iniciaron oleadas de huelgas en todo el mundo industrializado occidental.

Los agricultores del oeste de América del Norte estaban furiosos porque los aranceles los obligaban a comprar en mercados protegidos mientras vendían en mercados desprotegidos sujetos a precios de mercado internacional. También se organizaron formando cooperativas de agricultores y respaldando movimientos como el movimiento Granger, el populismo y el progresismo para proteger sus intereses.

Los Estados-nación, incitados por los fervientes deseos nacionalistas, formaron alianzas de defensa militar en toda Europa y sus posesiones coloniales y antiguas, incluido Canadá. En 1914, estas alianzas llevaron a la Primera Guerra Mundial, una guerra global e industrial como la que el mundo nunca había visto.

La Gran Depresión

En la década de 1930, el capitalismo sin restricciones y en gran medida no regulado, junto con asombrosas disparidades de riqueza y tendencias monopolísticas, hundieron al mundo en la Gran Depresión de una década.

La respuesta inicial de muchos gobiernos fue imponer aranceles una vez más, y del mismo modo que en 1873, sólo empeoraron el problema. El ascenso simultáneo del fascismo, que era en gran medida nacionalismo desatado, llevó al mundo a la guerra de nuevo a finales de la década, con consecuencias devastadoras.

Los años de la posguerra vieron un esfuerzo internacional concertado para utilizar el Estado-nación para regular las economías nacionales invirtiendo en servicios y programas sociales y para controlar el capital fugitivo cuando sus excesos amenazaban la estabilidad.

Se crearon organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia para promover la paz y la estabilidad. Este nuevo enfoque no siempre tuvo éxito en sus objetivos, pero hasta ahora el mundo no ha visto ninguna guerra global o depresión económica masiva.

El fin de la historia

En 1992, el historiador Francis Fukuyama declaró infamemente que el mundo había llegado al "fin de la historia".

No quiso decir que el tiempo se detuviera, por supuesto. En cambio, estaba argumentando que el Estado-nación liberal representaba "el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano".

En su opinión, el mundo industrializado occidental había alcanzado el pináculo de una gobernanza exitosa y una prosperidad ilimitada.

Sin embargo, incluso cuando la democracia liberal occidental se felicitaba a sí misma por su propio éxito, estos mismos estados nacionales, junto con grandes corporaciones, buscaban menores costos laborales y mayores ganancias en el mundo en desarrollo.

El resultado fue un vaciado de los corazones industriales de América del Norte, junto con la explotación desenfrenada de la mano de obra vulnerable en lugares como Asia, Asia del Sur y América Central y América del Sur. Las ciudades estadounidenses declinaron. Los salarios no lograron seguir el ritmo de la inflación. La deuda agrícola se disparó.

Aquí es donde la administración Trump vuelve a entrar en la historia, explotando la frustración y desilusión de los estadounidenses frustrados al prometer restaurar una "edad de oro" que nunca lo fue.

El libro de jugadas del siglo XIX de Trump

A pesar de sus promesas, es poco probable que los aranceles de Trump traigan puestos de trabajo manufactureros de vuelta a Estados Unidos. Como ha demostrado la historia, los aranceles no reviven las industrias que ya se han ido; en cambio, solo harán que los estadounidenses paguen más por las cosas que necesitan.

Un regreso a un gobierno pequeño tampoco "hará que Estados Unidos vuelva a ser grande". En cambio, se arriesga a repetir el patrón del siglo XIX de hacer más ricos y destripar los programas sociales en los que confían millones de personas. Los recortes masivos y continuos de la administración Trump a la Administración de la Seguridad Social ya están en marcha.

La retórica de Trump sobre la expansión territorial, incluidas las amenazas de anexar Groenlandia y Canadá, no hará que Estados Unidos sea más seguro. Solo exacerbará el tipo de tensiones internacionales que el mundo vio en 1914 y 1939.

Y con recursos limitados por explotar, cada vez es más difícil para el capital mantenerse a sí mismo, incluso cuando busca arrebatar lo que quede de nuestro planeta, sin importarle las realidades de la catástrofe ambiental.

El nacionalismo, mientras tanto, no fomentará un sentido de unidad nacional. Solo profundizará las divisiones existentes basadas en la raza y la clase. Y si la historia es una guía, las consecuencias podrían ser aún más graves esta vez, incluso empujando al mundo hacia un conflicto global diferente a todo lo visto antes.

*Eric Strikwerda, profesor asociado de Historia de la Athabasca University

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation . Si usted desea leer la versión en inglés puede hacerlo aquí.

