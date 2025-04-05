Entran en vigor los aranceles del 10% de Trump en un giro radical al comercio internacional

Video Aranceles de Trump provocan pérdidas en fondos de jubilación: mercados cierran su peor semana desde 2020

Los aranceles más amplios impuestos hasta la fecha por el presidente estadounidense Donald Trump entraron en vigor este sábado, en una medida que podría desencadenar represalias y una escalada de las tensiones comerciales que alterarían la economía mundial.

Un arancel "de base" del 10% entró en vigor pasada la medianoche, afectando a la mayoría de las importaciones estadounidenses, excepto los bienes de México y Canadá, mientras que Trump invocó poderes económicos de emergencia para abordar los problemas percibidos con los déficits comerciales del país.

PUBLICIDAD

Las brechas comerciales, dijo la Casa Blanca, fueron impulsadas por una "ausencia de reciprocidad" en las relaciones y otras políticas como "impuestos exorbitantes al valor agregado".

A partir del 9 de abril, alrededor de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, Japón y China, se enfrentarán a tasas aún más altas adaptadas a cada economía.

El fuerte arancel del 34 % que Trump impuso a los productos chinos, que entrará en vigor la próxima semana, desencadenó el anuncio por parte de Pekín de su propio arancel del 34 % a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril.

Pekín también dijo que demandaría a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio y restringiría la exportación de elementos de tierras raras utilizados en tecnología médica y electrónica de alta gama.



Pero otros socios comerciales importantes se mantuvieron al margen mientras asimilaban el estancamiento internacional y los temores de una recesión.

Trump advirtió el viernes en las redes sociales que "China se equivocó" y afirmó que se trata de algo "que no pueden permitirse".

El mandatario prometió prometió que su "revolución económica" producirá resultados históricos para los estadounidenses.

"MANTÉNGANSE FIRMES, no será fácil, pero el resultado final será histórico", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que añadió que sus políticas económicas están "trayendo de regreso empleos y empresas como nunca antes".

Pero mientras, Wall Street entró en caída libre el viernes, siguiendo colapsos similares en Asia y Europa. Los economistas también han advertido que los aranceles podrían frenar el crecimiento y alimentar la inflación.

PUBLICIDAD

Aranceles de Trump: algunas excepciones

Aunque dijo que sus políticas arancelarias no iban a cambiar, sí se notan algunas exclusiones notables.

No se suman a los aranceles recientemente impuestos del 25 % que afectan las importaciones de acero, aluminio y automóviles.

También se salvarán temporalmente el cobre, los productos farmacéuticos, los semiconductores y la madera, junto con "ciertos minerales críticos" y productos energéticos, dijo la Casa Blanca.

Pero Trump ha ordenado investigaciones sobre el cobre y la madera, lo que podría dar lugar a nuevos aranceles pronto.

Ha amenazado con afectar también a otras industrias, como la farmacéutica y la de semiconductores, lo que significa que cualquier alivio podría ser limitado.

Canadá y México no se ven afectados, ya que enfrentan aranceles separados de hasta el 25 % sobre las mercancías que ingresan a Estados Unidos fuera de un acuerdo comercial de América del Norte.

Riesgo de represalias por aranceles de Trump

Si bien los plazos escalonados de Trump dejan espacio para que los países negocien, "si no pueden obtener un indulto, es probable que tomen represalias, como ya lo hizo China", advirtió Oxford Economics esta semana.

El jefe comercial de la UE, Maros Sefcovic, dijo que el bloque, que enfrenta un arancel del 20 %, actuará "de manera tranquila, cuidadosamente escalonada y unificada" y dará tiempo para las conversaciones. Pero agregó que "no se quedará de brazos cruzados".

Francia y Alemania han dicho que la UE podría responder imponiendo un impuesto a las empresas tecnológicas estadounidenses.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Japón pidió un enfoque "calmado" después de que Trump anunciara aranceles del 24 % sobre los productos fabricados en Japón.

Mientras tanto, Trump dijo que mantuvo una llamada "muy productiva" con el máximo líder de Vietnam, mientras las importaciones procedentes del centro manufacturero del sudeste asiático enfrentan aranceles estadounidenses extraordinarios del 46 %.



Desde que regresó a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a las importaciones de Canadá y México por la inmigración ilegal y el fentanilo, e impuso una tasa adicional del 20 % a los productos procedentes de China. A partir del 9 de abril, el impuesto adicional sobre los productos chinos alcanzará este año el 54 %.

Los aranceles automotrices del 25 % de Trump también entraron en vigor esta semana, y Stellantis, propietario de Jeep, detuvo la producción en algunas plantas de ensamblaje de Canadá y México.

Los nuevos gravámenes globales de Trump marcan "el aumento arancelario más radical desde la Ley Arancelaria Smoot-Hawley, la ley de 1930 más recordada por desencadenar una guerra comercial global y profundizar la Gran Depresión", dijo el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Oxford Economics estima que la medida elevará la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos al 24 %, "un nivel incluso más alto que el observado en la década de 1930".