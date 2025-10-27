Este programa de ayuda alimenticia a madres e hijos de bajos recursos sigue operando pese al cierre del gobierno

Un programa de ayuda alimenticia que apoya a millones de madres de bajos recursos y a sus hijos recibió dinero del gobierno de Donald Trump y continúa operando en medio del cierre del gobierno federal.

Se trata del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC en inglés), que ayuda a más de seis millones de madres y niños a comprar alimentos básicos como frutas, vegetales, leche y fórmula para bebés.

El programa estaba en riesgo de frenar sus operaciones en medio del cierre del gobierno, que se produjo justo cuando se supone que recibiera su inyección de fondos anual.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada en la red X que habían encontrado una "solución creativa" para utilizar dinero de la recaudación de aranceles en el programa WIC.

Alaska y Washington anunciaron que recibieron fondos suficientes para que el programa funcione hasta al menos fines de octubre. Una oficina del Inter-Tribal Council of Nevada, que había tenido que cerrar su oficina el jueves porque se había quedado sin dinero, recibió fondos que le permitieron reabrir el viernes, de acuerdo con un reporte de la radio local KUNR.

Funcionarios del Departamento de Agricultura (USDA en inglés), que opera el programa WIC, dijeron a colegas del Congreso que están usando $300 millones de dinero de la recaudación de aranceles del pasado año fiscal para mantener el programa, según un reporte de la agencia AP. Las fuentes que hablaron con esa agencia pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a compartir detalles del tema.

Los ingresos arancelarios sustentan muchos de los programas del USDA. La ley permite que el gobierno transfiera dinero de otras partidas al programa WIC.

Estados, sin fondos para cubrir programas clave en medio del cierre del gobierno federal

Sin fondos alternativos, los gobiernos estatales y locales hubiesen tenido que poner de su dinero y luego pedir un reembolso al gobierno federal. El estado de Washington, que afronta un agudo déficit presupuestario, dijo que no habría podido usar dinero estatal para el programa WIC.

En Alaska, el programa WIC solo tenía fondos para operar hasta este sábado, lo que habría significado que el estado pusiera de sus fondos para mantenerlo en funciones. Pero la semana pasada se le informó a funcionarios estatales que recibirían casi $900,000, monto suficiente para que el programa corra hasta el 8 de noviembre, de acuerdo con Shirley Sakaye, portavoz del Departamento de Salud estatal.

El gobierno federal permanece parcialmente 'cerrado' desde el 1 de octubre, pues los demócratas y republicanos en el Congreso han fallado en aprobar alguna iniciativa de financiamiento.

Los demócratas exigen revertir los recortes a Medicaid contenidos en la enorme ley con la agenda de Trump y ampliar un subsidio que ayuda a pagar las primas de los seguros de salud a través del mercado de 'Obamacare'.

Los republicanos lo rechazan y acusan a los demócratas del cierre del gobierno, destacando impactos potenciales como lo que sucedió con el programa WIC. Sin embargo, los republicanos y la Casa Blanca buscaron recortar el programa WIC. La propuesta aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes no financia completamente el programa, lo que significaría que habría personas elegibles que se quedarían sin este apoyo. Esa propuesta ha fracasado varias veces en el Senado.

