Los demócratas no organizarán debates con Fox News tras una investigación que presenta al canal como "propaganda pro Trump"

El Comité Nacional Democrático (DNC) no organizará ninguno de los debates entre candidatos en las primarias para las elecciones de 2020 con la cadena Fox News, según le dijo su presidente Tom Pérez al diario The Washington Post.

"Los informes recientes en The New Yorker sobre la relación inapropiada entre el presidente (Donald) Trump, su administración y Fox News me han llevado a la conclusión de que la cadena no está en condiciones de organizar un debate justo y neutral para nuestros candidatos. Por lo tanto, Fox News no servirá como socio de medios para los debates primarios demócratas de 2020", dijo Pérez en su declaración a The Washington Post,