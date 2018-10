"El enemigo del pueblo": por qué es peligroso que Trump use esa frase con ecos sangrientos

¿Por qué esa frase es tan tóxica?

La frase está tan asociada a fondo al más brutal stalinismo -que llevó a la muerte a millones de personas en 'purgas' sistemáticas que buscaban eliminar cualquier atisbo de oposición- que Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin, determinó que se dejara de usar porque fue esgrimida, dijo, con el propósito de aniquilar a personas que no estaban de acuerdo con el líder.

Un presidente incendiario

La bisnieta de Khrushchev, Nina Khrushcheva, es profesora de temas internacionales en Nueva York. Dijo al periódico The New York Times en febrero de 2017 que era impactante escuchar tal fórmula en un entorno no soviético".