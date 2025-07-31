Emil Bove: el cuestionado exabogado de Trump es ahora un juez de apelaciones

Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

Emil J. Bove, exabogado del presidente Donald Trump en el caso de los pagos encubiertos a la actriz porno Stormy Daniels, ha tenido un primer semestre de 2025 de ascenso meteórico, donde pasó de ser el número 3 en el Departamento de Justicia a convertirse en juez del Tercer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, a cargo de Pennsylvania, Nueva Jersey, Delaware y las Islas Vírgenes.

Este nombramiento como magistrado de apelaciones, de carácter vitalicio, ha sido cuestionado por senadores, jueces y excolegas del Departamento de Justicia, que describen al próximo juez como no calificado moralmente para el cargo.

"La principal cualificación del señor Bove parece ser su lealtad ciega a este Presidente", afirmó el senador Dick Durbin (demócrata por Illinois) tras la confirmación del exabogado de Trump como juez de apelaciones.

"Emil es INTELIGENTE, DURO y respetado por todos", dijo Trump en un post en redes sociales anunciando la nominación en mayo. “Pondrá fin a la politización de la justicia, restaurará el Estado de derecho y hará todo lo que sea necesario para que EEUU VUELVA A SER GRANDE. Emil Bove nunca nos defraudará", escribió el presidente.

Elizabeth G. Oyer, la exfiscal de Indultos del Departamento de Justicia entre 2022 y 2025, cuando fue despedida por la administración Trump, ha afirmado de Bove que "ha hecho el más sucio de los trabajos sucios para Donald Trump desde enero", con el inicio de su segundo mandato, dentro del Departamento.

Oyer también trabajó durante 10 años como defensora pública en el distrito de Maryland. Es graduada de la Escuela de Leyes de Harvard y de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

Bove también es rechazado por un grupo de más 75 antiguos jueces federales y estatales, que indicaron en una misiva enviada a CNN previo a su nombramiento que "el atroz historial del señor Bove de maltrato a los agentes del orden, abuso de poder y desprecio de la propia ley le descalifica para este cargo".

Bove, un defensor de Trump ante los tribunales

Bove es un abogado de 44 años de edad graduado en las universidades de Albany (Nueva York) y Georgetown (Washington DC), con una carrera judicial desarrollada en Nueva York durante más de 15 años.

Allí sirvió como secretario de la corte y asistente al fiscal de distrito, llevando casos como el de los sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico; o el de tráfico de drogas donde estuvo involucrado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y su hermano, Tony Hernández.

En septiembre de 2023 Bove se unió al equipo legal de Trump, a través de Todd Blanche, el actual fiscal general adjunto, y su firma de abogados privada, que lo representó en los tribunales. Y tras la victoria del ahora presidente en las elecciones de 2024, Bove fue nombrado como asesor principal de propio Blanche, con lo que parte del equipo de defensores del presidente pasaba a ocupar los puestos 2 y 3 del Departamento de Justicia.

Y la segunda administración de Trump, marcada por la agresiva política de detención y deportaciones de inmigrantes indocumentados, ha tenido en el Departamento de Justicia un brazo ejecutor de los planes del presidente, con Bove entre los funcionarios de más rango.

Según la exfiscal Oyer, Bove es responsable "del despedido de los fiscales y agentes del FBI que actuaron en las investigaciones sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020; de que se desestimara el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams; y de que ni el debido proceso o una corte se interpusieran para lograr los vuelos de deportación (de indocumentados) a El Salvador".

Adams fue acusado en septiembre de 2024 de aceptar más de $100,000 en contribuciones ilegales de campaña y beneficios de viaje de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban influir mientras él era presidente del condado de Brooklyn.

Bove justificó la desestimación de su caso diciendo que la próxima campaña de reelección a la alcaldía y el combate contra la inmigración ilegal y el crimen violento requieren la atención total de Adams.

La solicitud inicial de Bove para que retirara los cargos contra Adams llevó a renunciar a la entonces fiscal general interina Danielle Sassoon.

El senador Durbin respaldó los señalamientos de Oyer sobre Adams y sobre los despidos de "docenas de fiscales", y añadió sobre el asalto al Capitolio que Bove "llegó incluso a afirmar que los procesamientos de los asaltantes del 6 de enero eran 'una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense'".

"Lo reiteró durante su proceso de confirmación e insultó aún más a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que nos mantuvieron a salvo de esos alborotadores", ahondó Durbin.

Supuestos insultos a las cortes

El supuesto papel de Bove sobre las deportaciones a El Salvador, ocurridas a mediados de marzo pasado, también fue mencionada por un informante del Senado, Erez Reuveni, quien afirmó en una declaración que Bove dijo en una reunión de funcionarios del Departamento de Justicia que tendrían que responder "jódanse" a las cortes, e ignorar las órdenes de jueces de impedir los vuelos con indocumentados.

"Bove indicó e insistió a todos en la reunión (de funcionarios) que los aviones necesitaban despegar, pase lo que pase", expone la declaración de Reuveni.

Bove, durante una de sus audiencias de confirmación, negó tal comportamiento. "Nunca he aconsejado a un abogado del Departamento de Justicia que viole una orden judicial", dijo, y explicó que "no recuerdo haber dicho nada parecido" en la reunión, según reportó NBC News.

El informante también relata en su testimonio que entre marzo y abril, cuando fue suspendido de su cargo, presenció y reportó la actuación de funcionarios del Departamento de Justicia que ignoraron órdenes de las cortes o que presentaron argumentos 'legales' sin bases en las leyes.

También contó sobre funcionarios de alto rango de los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional manipulando hechos presentados antes las cortes, un comportamiento que también se le ordenó a él mismo efectuar.

Reuveni fue suspendido después de que admitiera en una vista judicial celebrada en abril que el salvadoreño Kilmar Ábrego García no debió haber sido deportado a una prisión de El Salvador.

Oyer, en un video en redes sociales, se refirió a lo dicho por el informante y dijo que el comportamiento de Bove, "en una época normal, sería una descalificación para un juez. Pero en el mundo de Trump, es un activo".

La exfuncionaria considera que el presidente, quien nominó a Bove como juez en mayo, "lo está recompensando por su lealtad con una prestigiosa posición como juez federal" de caracter vitalicio.

Otros cuestionamientos

Las críticas a Bove también provienen sobre su conducta. "También tiene un largo historial de quejas contra él. Otros abogados le describen como imprudente, vengativo, abusivo y poco profesional. De hecho, fue investigado por mala conducta mientras ejercía como fiscal federal", aseguró Oyer.

"Es una elección terrible para el Tercer Circuito, y creo que es un grave error de mis colegas republicanos confirmarlo para un puesto vitalicio en el banquillo federal", lamentó Durbin.

La votación de confirmación de Bove terminó con 50 votos a favor, todos republicanos, por 49 en contra, todos demócratas, salvo dos republicanos, de las senadoras Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Arkansas.

