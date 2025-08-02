Gobierno investiga a Jack Smith, exfiscal de casos contra Trump, por supuesta "conspiración para subvertir las elecciones de 2020"

Video Te contamos cómo será y cuánto costará el salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca

Una agencia de vigilancia independiente responsable de hacer cumplir una ley contra la actividad política partidista de los empleados federales ha abierto una investigación contra Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia que llevó dos casos penales contra el entonces candidato Donald Trump antes de su elección a la Casa Blanca el año pasado.

La Oficina del Asesor Especial confirmó el sábado que estaba investigando a Smith por las acusaciones de que participó en actividades políticas a través de sus pesquisas sobre Trump.

Smith fue nombrado fiscal especial por el entonces fiscal general Merrick Garland en noviembre de 2022 y su título de abogado especial es totalmente distinto al de la agencia que ahora le investiga. La oficina no tiene poder de ejecución penal, pero sí autoridad para imponer multas y otras sanciones por infracciones.

No estaba claro qué base existe para sostener que las investigaciones de Smith eran de naturaleza política o que violó la Ley Hatch, una ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios públicos participar en actividades políticas.

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, había animado a principios de esta semana examinar las actividades de Smith y había alegado que su conducta estaba diseñada para ayudar al entonces presidente Joe Biden y a su vicepresidenta Kamala Harris, ambos demócratas.

Investigaciones contra Trump fueron en 2023

Smith presentó dos demandas contra Trump, una acusándolo de conspirar para interferir con los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la otra de acumular documentos clasificados en su resort Mar-a-Lago en Florida.

Ambas fueron presentadas en 2023, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024, y las acusaciones en los dos casos citaban lo que Smith y su equipo describieron como claras violaciones de la ley federal bien establecida. Garland ha afirmado en repetidas ocasiones que la política no influyó en la tramitación de los casos.

Smith abandonó ambos casos tras la victoria de Trump en noviembre, alegando la política tradicional del Departamento de Justicia que prohíbe la acusación de un presidente en ejercicio.

No hay indicios inmediatos de que la misma oficina que investigaba a Smith hubiera abierto investigaciones sobre los fiscales especiales del Departamento de Justicia nombrados por Garland para investigar a Biden y a su hijo Hunter.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la investigación de Smith, que fue publicada por primera vez por The New York Post.

La oficina se ha visto dividida por la agitación en su liderazgo durante el último año. Un antiguo jefe, Hampton Dellinger, fue despedido abruptamente por la administración Trump y, en un principio, presentó una demanda para recuperar su puesto antes de abandonar la batalla judicial. El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, también ejerce como asesor especial en funciones.

Trump seleccionó como su sustituto a Paul Ingrassia, un antiguo presentador de podcasts de derecha que ha elogiado al influencer Andrew Tate, acusado de delitos penales, como un "ser humano extraordinario" y ha promovido la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 fueron amañadas.

Una comisión del Senado iba a examinar su nominación en una audiencia el mes pasado, pero fue retirada del orden del día.

