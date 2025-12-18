FDA Kennedy Jr. cancela subvenciones a la Asociación Estadounidense de Pediatría porque "ya no se alinean con la misión o prioridades del HHS" Las subvenciones canceladas suman millones de dólares e incluyen fondos para iniciativas de reducción de muertes súbitas infantiles, mejoras en la salud adolescente, identificación temprana del autismo o prevención del síndrome alcohólico fetal.

Video Panel de los CDC vota a favor de abandonar la vacunación contra la hepatitis B para recién nacidos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS) canceló siete subvenciones a la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), en una nueva muestra de su enfrentamiento con esta prestigiosa organización profesional que ha sido muy crítica con el liderazgo de Robert F. Kennedy Jr., especialmente por su política de vacunas.

Las subvenciones canceladas suman millones de dólares e incluyen fondos para iniciativas de reducción de muertes súbitas infantiles, mejoras en la salud adolescente, identificación temprana del autismo o prevención del síndrome alcohólico fetal, según documentos obtenidos y citados por el diario The Washington Post.

PUBLICIDAD

“El retiro repentino de estos fondos impactará directamente y podría perjudicar a bebés, niños, adolescentes y sus familias en comunidades de todo Estados Unidos”, declaró en un comunicado a ese diario Mark del Monte, director ejecutivo de la AAP. La organización está evaluando posibles respuestas a la cancelación de los fondos, agregó, según el Post.

La justificación del HHS para cancelar las subvenciones fue clara: "Ya no se alinean con la misión o prioridades del Departamento", dijo el portavoz de la agencia, Andrew Nixon.

Funcionarios de la administración señalaron en las cartas y documentos de terminación citados por el Post varias razones que definirían la 'no alineación' con el HHS, como el uso por parte de la AAP de "lenguaje basado en la identidad", referencias a disparidades raciales y a “personas embarazadas”. En el caso de una de las subvenciones dedicada a la “integración de sistemas para la salud de adolescentes y adultos jóvenes”, el administrador de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), que concedía la subvención, alegó que esta no estaba alineada con el “énfasis en nutrición y prevención y manejo de enfermedades crónicas” de la agencia.

Este año, la AAP recibió $18.4 millones en subvenciones federales del HHS, según una base de datos que muestra estos datos federales. De las siete subvenciones canceladas, tres le habían sido otorgadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y cuatro por la HRSA. Activistas antivacunas y aliados de Kennedy habían criticado esos fondos por la posición de la AAP con respecto a los mandatos de vacunación escolar.

PUBLICIDAD

Varias de las cancelaciones citaron un estatuto federal que permite terminar una subvención “si ya no cumple los objetivos del programa o las prioridades de la agencia”.

Críticas de la AAP al liderazgo de Kennedy

La AAP ha sido muy crítica con el liderazgo de Kennedy Jr. al frente del HHS, en especial con los cambios a la política federal de vacunas, que ha calificado como "no científicos" y asegura que socava décadas de progresos en salud pública. La AAP sostiene que muchos de los cambios impulsados por el secretario han sido unilateralmente decididos sin respaldo científico sólido, incluyendo la remoción de recomendaciones de vacunas contra el covid-19 para niños y la reestructuración del panel asesor de inmunizaciones del CDC, lo que ha generado confusión entre profesionales de la salud y familias. Grupos médicos advierten que estas decisiones erosionan la confianza en las vacunas y debilitan la medicina basada en evidencia.

El enfrentamiento entre la AAP y el HHS siguió escalando cuando el comité asesor reconfigurado por Kennedy votó en diciembre para eliminar la recomendación universal de administrar la vacuna de hepatitis B a todos los recién nacidos, una política vigente desde 1991 que había contribuido a una reducción casi total de infecciones infantiles. Críticos, incluidos líderes de la AAP, calificaron este cambio como irresponsable y perjudicial para la salud pública, subrayando que no hubo evidencia de daño que justificara la medida y que las guías podrían aumentar el riesgo de infecciones prevenibles en bebés y niños.

En una demanda federal presentada junto con otras asociaciones médicas, el grupo alega que los cambios en la política de vacunas violaron leyes federales que rigen la asesoría científica y los procedimientos administrativos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Kennedy Jr. ha criticado a la AAP por recibir fondos de fabricantes de vacunas y compañías farmacéuticas, sugiriendo posibles conflictos de interés por su sugerencia de vacunar anualmente a bebés y niños pequeños contra el covid-19.

Mira también: