Trump revela que se sometió a una resonancia magnética en su inusual segundo chequeo médico este año

Video Trump dice que le practicaron una resonancia magnética, pero no aclara la razón: “Fue perfecta”

Donald Trump reveló este lunes que se sometió a una resonancia magnética durante su examen médico realizado a inicios de este mes, aunque no dio detalles sobre el motivo que llevó a sus doctores a decidir realizarle esta prueba.

"Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta", dijo el presidente de 79 años a los periodistas durante su vuelo a Tokio.

Preguntado sobre por qué se la realizó, Trump pidió a los reporteros que “preguntaran a los médicos”, pero subrayó que los resultados completos ya se hicieron públicos en su momento.

"Nadie les ha dado nunca informes como los que yo les di, y si yo tampoco creyera que fueran buenos, se los habría dicho", declaró el mandatario. "No me presentaría, haría algo. Pero los médicos dijeron que eran algunos de los mejores resultados, para esta edad, algunos de los mejores que han visto".

El presidente también dio a conocer que se sometió a una prueba cognitiva, tras sugerir que algunos representantes demócratas deberían pasar por exámenes similares.

“Hazle (a la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez) una prueba de inteligencia. Haz que apruebe, por ejemplo, los exámenes que decidí hacer cuando estaba en (el Centro Médico Militar Nacional) Walter Reed. Son muy difíciles. En cierto modo, son pruebas de aptitud”.

Segundo chequeo médico para Trump desde que regresó a la Casa Blanca

Esta es la primera vez que el republicano se refiere a su examen médico del pasado 10 de octubre, que la Casa Blanca definió entonces como un chequeo anual de rutina.

"Trump se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un sólido rendimiento cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico", declaró en su momento Sean Barbabella, médico de Trump.

Sin embargo, la revisión médica generó dudas y preguntas sobre su estado de salud, dado que tuvo lugar apenas seis meses después del único examen exhaustivo al que los presidentes estadounidenses suelen someterse cada año.

Aquel examen médico realizado en abril fue el primero para Trump desde que volvió a la Casa Blanca, tras convertirse en el hombre más viejo en la historia de Estados Unidos en asumir la presidencia el pasado mes de enero.

En julio, la Casa Blanca reveló que Trump presentaba una insuficiencia venosa crónica que le producía hinchazón en la parte inferior de las piernas y hematomas en una mano, después de que unas fotografías mostraran al presidente con los tobillos hinchados y maquillaje cubriendo su mano.

