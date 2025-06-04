Cómo revocar directrices de abortos de emergencia pone en peligro la vida de mujeres en EEUU

Video Acudieron al hospital por un embarazo ectópico y no las atendieron: consecuencias de la ley antiaborto en Texas

El gobierno del presidente Donald Trump anuló las directrices formuladas durante la presidencia de Joe Biden que instruían a las salas de urgencias a practicar abortos a pacientes embarazadas cuando el procedimiento fuese necesario para salvar sus vidas.

Si bien la medida no anula la obligación legal de los hospitales de prestar dicha atención médica, los defensores de los derechos reproductivos creen que causará confusiones y temores en los centros de cuidados médicos que podrían costarle la vida a muchas mujeres en todo el país.

“No reflejan la política de este gobierno”

Un comunicado de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la agencia federal que supervisa los hospitales, justifica la medida diciendo que fue tomada porque las directrices “no reflejan la política de este gobierno”, sin explicar que beneficios traería a las mujeres con complicaciones de embarazo.

Después de que la Corte Suprema anuló el precedente Roe v. Wade que protegía el derecho a abortar a nivel nacional, el gobierno de Biden emitió directrices relacionadas con la ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), que obliga a los proveedores de atención médica que aceptan Medicare a brindar tratamiento médico "estabilizador" a todas las pacientes que experimenten emergencias médicas.

Las directrices incluyen un memorando que recordaba que la EMTALA prevalece sobre la ley estatal en los lugares en que el aborto es ilegal, y donde existen excepciones más limitadas que las impuestas por la ley federal.

La medida del gobierno de Trump “no modifica las obligaciones establecidas en EMTALA” recuerda un comunicado de la organización activista Center for Reproductive Rights.

“Los profesionales de la salud siguen teniendo la obligación de brindar tratamiento estabilizador, incluyendo la atención del aborto, en virtud de EMTALA”, continúa el comunicado que también advierte que la revocación de las directrices del gobierno de Biden, “aumenta la confusión, especialmente en los estados donde el aborto está prohibido y los médicos podrían enfrentar sanciones penales”.

Sin embargo, los CMS dicen en su comunicado que rectificarán "cualquier confusión e inestabilidad legal percibida, generada por las acciones de la administración anterior”.

Confusión y muerte

Los 13 estados que cuentan con prohibiciones totales el aborto, y muchos otros donde existen prohibiciones parciales después de pocas semeanas de embarazo, cuentan con excepciones muy limitadas para proteger la vida de la paciente embarazada que, según el Center for Reproductive Rights, "no son viables en la práctica".

“Los médicos no tienen claro quiénes cumplen los requisitos para las excepciones y les aterra practicar cualquier aborto, ya que podrían enfrentar años de prisión por violar las prohibiciones” añade el comunicado.

De acuerdo con un informe de ProPublica, al menos cinco mujeres con complicaciones de embarazo que podrían haber sido resueltas de haber sido tratadas a tiempo han muerto desde que la Corte Suprema revocó la protección al aborto. Múltiples expertos creen que el número podría ser mucho mayor.

“Desde que el aborto fue prohibido o restringido en 22 estados durante los últimos dos años, a mujeres en grave peligro se les ha negado el acceso a las salas de urgencias y se les ha dicho que debían estar en mayor peligro para que los médicos pudieran ayudarlas”, explica el reporte de ProPublica.

“Algunas se han visto obligadas a continuar con embarazos de alto riesgo que pusieron en peligro sus vidas. A aquellas cuyos embarazos ni siquiera eran viables se les ha dicho que podían regresar cuando estuvieran en estado de colapso”, añade el reporte.

“El gobierno de Trump preferiría que las mujeres murieran en urgencias antes que recibir abortos que les salvarían la vida”, declaró Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights en el comunicado de la organización.

“Al retirar las directrices, este gobierno alimenta el miedo y la confusión que ya existe en los hospitales de todos los estados donde el aborto está prohibido. Los hospitales necesitan más directrices ahora mismo, no menos”, añadió Northup.

