El gobierno reincorpora a cientos de empleados de los CDC tras despedirlos por error en medio del cierre del gobierno

Tras una nueva ronda de notificaciones de despidos enviada la noche del viernes a unos 1,300 trabajadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, más de la mitad fueron readmitidos el sábado, según la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), un sindicato que representa a trabajadores federales.

De los 1,300 trabajadores despedidos el viernes, unos 700 habrían sido readmitidos el sábado y unos 600 seguían despedidos, de acuerdo con la AFGE.

“Los empleados que recibieron notificaciones incorrectas nunca fueron separados oficialmente de la agencia y ya se les ha informado que no están sujetos a la reducción de personal”, dijo Andrew Nixon, director de comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), citado por CNN.

Según un representante del HHS, los despidos erróneos se debieron a un fallo de codificación en las notificaciones.

Quiénes fueron los trabajadores de los CDC despedidos por error

Entre los cientos de empleados despedidos por error el viernes estaría, por ejemplo, Athalia Christie, responsable de la respuesta al brote de sarampión, según CNN.

De acuerdo con el reporte de la cadena, que cita a diversas fuentes familiarizadas con el tema y a funcionarios actuales y pasados de la agencia, entre los readmitidos hay personal que trabaja en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, trabajadores de los Centros Nacionales de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, del Centro de Salud Global y del Centro de Infraestructura de Salud Pública, que gestiona más de 3,000 millones de dólares en subvenciones a 107 gobiernos estatales y locales.

Un funcionario de la agencia dijo a CNN que también hubo miembros del Servicio de Inteligencia Epidemiológica que recibieron correos electrónicos aclarando que sus despidos habían sido un error.

“Creemos que ya todos los empleados y oficiales han sido reincorporados”, dijo el funcionario a la cadena bajo anonimato.

Los trabajadores que sí fueron despedidos de los CDC

Pero aunque más de la mitad de los despidos fueron erróneos, unos 600 trabajadores sí permanecen despedidos, como parte de la última fase del programa de Reducción de Personal (RIF) que está llevando a cabo la actual administración. Entre ellos está toda la oficina de los CDC en Washington y empleados de los programas de Prevención de la Violencia y de la Oficina del Director del Centro de Lesiones.

“Esto va a ser devastador para los estadounidenses y para la comunidad global”, dijo a The New York Times la doctora Debra Houry, quien fue directora médica de la agencia antes de renunciar en agosto en protesta por las políticas del gobierno.

“Están desmantelando la salud pública”, sentenció.

Trump declaró el viernes por la tarde que despediría a muchos empleados federales en medio del cierre parcial del gobierno e incluso prometió que apuntaría en especial a quienes "se alinean con el Partido Demócrata", aunque no está claro cómo piensa hacerlo y la legalidad de ello.

De hecho, la legalidad de los despidos en general en medio de un cierre de gobierno está siendo cuestionada. Al tuit de Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que decía: "Los RIF han comenzado", el AFGE respondió: "La demanda ya ha sido presentada".

Los CDC perdieron aproximadamente a un tercio de su personal en abril, pero muchos fueron readmitidos semanas después.

