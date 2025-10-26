¿Quién se está beneficiando de la ofensiva 'anticiencia' del movimiento MAHA?

Dos asesores del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se sentaron esta primavera en un escenario en California, frente a una audiencia en una feria comercial de la industria de productos naturales que reunió a decenas de miles de personas del sector alimentario, bancos de inversión, vendedores de suplementos y otras empresas.

Su mensaje: los objetivos del movimiento MAHA ('Make America Healthy Again': "Hacer que Estados Unidos sea saludable otra vez") también beneficiarán sus negocios.

“Me vuela la cabeza pensar que voy a ver a los republicanos llevar a la industria de los suplementos, la salud holística, los quiroprácticos y los acupuntores a la tierra prometida”, dijo Del Bigtree, según un video de sus declaraciones obtenido por la agencia AP. En ese momento, Bigtree dirigía MAHA Action, uno de los grupos que, según una investigación de la AP, impulsa leyes contrarias a la ciencia en varios estados.

Poderosos activistas antivacunas y vendedores de productos potencialmente peligrosos, como la leche cruda, están sacando provecho del impulso por convertir en ley políticas 'anticiencia' en todo el país. Ellos rechazan ese término y presentan el movimiento MAHA como una iniciativa popular. Pero está alimentado por una red de organizaciones nacionales bien financiadas, lideradas por personas que han obtenido beneficios —económicos y de influencia— sembrando desconfianza hacia la medicina y la ciencia.

Ya sea para impulsar sus carreras o vender más productos, estos líderes han encontrado formas de beneficiarse.

Una de las vías para promover esas ideas es a través de legislaciones estatales. AP halló que los promotores de algunos proyectos de ley argumentaron que aumentar las ganancias de ciertos negocios, como los productores lácteos, era una razón válida para aprobarlos, incluso cuando eliminaban protecciones para los consumidores. En al menos un caso, esa motivación quedó explícita en el texto de la ley.

Cómo MAHA ayuda a ciertas empresas

Una de las críticas recurrentes de Kennedy y sus aliados contra las grandes farmacéuticas y el sistema médico es que se mueven por afán de lucro. Pero el mercado mundial del bienestar, valorado en 1.5 billones de dólares, también es un gran negocio, y ellos se están beneficiando de él.

La nominada a cirujana general, Casey Means, ha ganado dinero promoviendo decenas de productos de salud y bienestar —incluido un servicio de análisis de sangre— y cofundó una aplicación de seguimiento de nutrición, sueño y ejercicio. Su hermano, Calley Means, un estrecho colaborador de Kennedy, sigue vinculado a TrueMed, una empresa que promueve alternativas de bienestar.

Bigtree habló en ExpoWest, en una sesión dirigida al sector de los suplementos. Según los datos de mercado presentados allí, la industria alcanzó 69,300 millones de dólares en ventas en 2024.



En Delaware, una ley que legalizó la venta de leche cruda el año pasado afirmaba que “podría aumentar las ganancias de los productores lácteos del estado”. Varios granjeros testificaron a favor; uno la describió como “una oportunidad económica de 15.6 millones de dólares”. El resumen del proyecto citaba al Raw Milk Institute, que asegura que los productores de leche cruda pueden ganar casi 10 veces más que los de leche pasteurizada. (La pasteurización elimina bacterias peligrosas que pueden causar enfermedades).

Raw Milk Institute fue fundado por el agricultor californiano Mark McAfee, quien dijo que su empresa Raw Farm LLC es la mayor productora mundial de leche cruda. AP descubrió que McAfee ha testificado en más de media docena de estados a favor de ampliar el acceso a ese producto. En Missouri, un proyecto permitiría las ventas minoristas de leche cruda procedente de granjas aprobadas por el instituto.

Pero la operación de McAfee muestra lo difícil que es evitar la contaminación. Desde 2015 ha tenido ocho retiradas de productos relacionados con la leche cruda, según el estado, aunque él asegura que cuatro no están vinculadas a enfermedades.

Ese historial no se mencionó cuando testificó en favor de la ley de Delaware, ni tampoco que pocos meses antes su granja fue identificada como el origen de un brote de salmonela que enfermó al menos a 165 personas, según registros estatales. McAfee cuestionó esa cifra y defendió no haberlo dicho: solo tenía 90 segundos para hablar, explicó, y lo hacía en nombre del instituto, no de su empresa. Sin embargo, el video muestra que se presentó como representante de ambas.

A medida que la leche cruda gana aceptación, la empresa de McAfee ha crecido: de 8 millones de dólares en 2012 a unos 32 millones este año. “Nos va de maravilla”, dijo a AP.

El veterinario Patrick Smith (a la izquierda) conversa sobre la leche cruda con el ganadero y productor Mark McAfee en el mercado agrícola de Fresno, California. Imagen Gary Kazanjian/AP



Durante la audiencia en Delaware, una legisladora mencionó las recomendaciones federales contra el consumo de leche cruda por los riesgos vinculados a la gripe aviar. La microbióloga Peg Coleman respondió que “no hay base científica” para esas advertencias. Coleman ha reconocido en el pasado que parte de su trabajo fue financiado por el Raw Milk Institute y Weston A. Price Foundation, otra organización que AP identifica como impulsora de leyes 'anticiencia'. Coleman aseguró que la leche cruda “no es inherentemente peligrosa” y que la financiación no afectó sus conclusiones.

La ley de Delaware entró en vigor el otoño pasado.

Dos meses después, un hombre en California dijo que sus gatos murieron tras beber leche cruda de la granja de McAfee, que había sido retirada por riesgo de gripe aviar. McAfee dijo que no sabe si su leche causó esas muertes.

Los beneficios del activismo MAHA

Muchas de las personas que impulsan estas leyes han construido carreras lucrativas y se han beneficiado de los millones de dólares que fluyen por el movimiento.

Una de las empresas de Bigtree recibió 350,000 dólares por trabajos en la campaña presidencial de Kennedy en 2023 y 2024. Otra obtuvo 184,000 dólares de la organización MAHA Alliance, vinculada a Kennedy, entre octubre y diciembre del año pasado. En 2023, otro grupo antivacunas que lidera, Informed Consent Action Network (ICAN), le pagó 234,000 dólares.

Tras ser nombrado secretario de Salud, Kennedy cedió la marca MAHA a una empresa administrada por Bigtree. En su declaración ética, Kennedy aseguró haberla transferido “sin compensación”, después de ganar 100,000 dólares en derechos de licencia durante los pocos meses que fue su titular.

En un video de ICAN en Facebook, publicado en agosto, Bigtree celebró una victoria judicial que obligó a Mississippi a permitir exenciones religiosas a las vacunas. Luego anunció que redoblarían esfuerzos para cambiar la ley en otros estados. Pidió apoyo financiero vendiendo “ladrillos” —por hasta 300 dólares cada uno— para pavimentar una terraza en las oficinas de ICAN.

Bigtree no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios enviadas por AP a ICAN. El portavoz de Kennedy tampoco.

Tony Lyons, quien dirige MAHA Action y otros grupos relacionados con Kennedy, también lidera la editorial Skyhorse, que ha publicado numerosos libros antivacunas de Kennedy y otros autores, además de mantener un acuerdo con su antigua organización sin ánimo de lucro.

Lyons dijo a AP que sus libros presentan “un argumento responsable basado en una investigación rigurosa” y calificó el término “antivacunas” como “una consigna de las farmacéuticas”.

Lyons, que gestionó un 'super PAC' a favor de Kennedy durante su campaña presidencial, ha estado organizando videollamadas con activistas en todo el país, en las que participan funcionarios de la administración, incluido Calley Means, para animarlos a seguir movilizados.

Durante su aparición en ExpoWest junto a Bigtree, Means dijo que la industria de los suplementos “debería pasar a la ofensiva”. Aseguró que los objetivos del movimiento beneficiarían a las empresas presentes al fomentar alimentos nutritivos y suplementos en lugar de depender de fármacos.

“El debate completo giró en torno a un momento para colocar la comida saludable en el centro de la agenda nacional”, explicó por mensaje de texto cuando AP le pidió comentarios.

En la feria añadió: “Este es un momento real (…) movilicen sus empresas, alcen la voz, eduquen a los miembros del Congreso y a los legisladores locales, como el grupo de Del está haciendo tan bien. Hay una oportunidad auténtica aquí”.

