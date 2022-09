Kamala Harris llama "activista" a la Corte Suprema y John Roberts advierte que esas críticas tienen consecuencias

En un artículo publicado en The New York Review of Books en ocasión de la decisión Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, el abogado constitucionalista Lawrence Tribe, profesor emérito de derecho constitucional en la Universidad de Harvard, asegura que el accionar de la bancada conservadora del tribunal es: “Arrogante e indiferente a las consecuencias humanas y ambientales de la jurisprudencia que impone tan despiadadamente para poner el mundo patas arriba, y aparentemente insensible a la erosión del respeto público por sus juicios e integridad”.