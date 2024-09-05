Cambiar Ciudad
Kamala Harris

Dónde y cuándo podrás escuchar la entrevista de Kamala Harris con Univision, la primera con un medio en español desde su nominación

En su primera entrevista con un medio en español desde que asumió la candidatura presidencial demócrata, la vicepresidenta Harris habló con Univision Arizona sobre las razones que la llevaron a entrar en la carrera por la Casa Blanca.

Univision picture
Por:Univision
La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata.
La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata.
Imagen Jacquelyn Martin/AP

La vicepresidenta Kamala Harris aseguró que su candidatura para la Casa Blanca busca "mostrar un nuevo camino hacia adelante" y "pasar la página del pasado" en entrevista con Univision, la primera con un medio en español desde que es la candidata presidencial del Partido Demócrata.

PUBLICIDAD

Harris conversó con Angel Baby de la estación local de Univision Arizona sobre las razones que la llevaron a asumir el relevo del presidente Joe Biden, luego de que este desistiera de buscar la reelección.

“Estoy postulándome porque creo que estamos en una lucha por el futuro del país y quiero mostrar un nuevo camino hacia adelante, y creo que necesitamos pasar la página del pasado y de las viejas ideas y de la odiosa retórica divisiva que escuchas decir a mi oponente desde hace tantos años”, dijo Harris vía telefónica.

La vicepresidenta aseguró que “la economía es una de mis mayores prioridades”.

Cuándo y dónde escuchar la entrevista de Kamala Harris con Univision

Más sobre Kamala Harris

3 cosas que ver en la sesión del Congreso que certificará el triunfo de Trump
5 mins

3 cosas que ver en la sesión del Congreso que certificará el triunfo de Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Jóvenes latinos y negros apostaron por Trump movidos por sus promesas para la economía y el empleo
5 mins

Jóvenes latinos y negros apostaron por Trump movidos por sus promesas para la economía y el empleo

Elecciones en Estados Unidos 2024
Nancy Pelosi carga duramente contra Biden y lo culpa por la derrota de Harris frente a Trump
4 mins

Nancy Pelosi carga duramente contra Biden y lo culpa por la derrota de Harris frente a Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Euforia y tristeza: el contraste entre los seguidores de Trump y Harris ante el resultado electoral
1:01

Euforia y tristeza: el contraste entre los seguidores de Trump y Harris ante el resultado electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
¿Cómo ganó Trump pese a los juicios en su contra y las advertencias de excolaboradores de que es “fascista”?
4 mins

¿Cómo ganó Trump pese a los juicios en su contra y las advertencias de excolaboradores de que es “fascista”?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Lo que pasó mientras dormías: Trump arrasa y regresa a la presidencia de EEUU
1:33

Lo que pasó mientras dormías: Trump arrasa y regresa a la presidencia de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kamala Harris tampoco logra romper el 'techo de cristal' que Hillary Clinton dejó intacto
4 mins

Kamala Harris tampoco logra romper el 'techo de cristal' que Hillary Clinton dejó intacto

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump gana la presidencia y protagoniza un histórico regreso a la Casa Blanca
4 mins

Trump gana la presidencia y protagoniza un histórico regreso a la Casa Blanca

Elecciones en Estados Unidos 2024
El rezo para Kamala Harris desde el pueblo natal de su abuelo en India
0:47

El rezo para Kamala Harris desde el pueblo natal de su abuelo en India

Elecciones en Estados Unidos 2024
En un minuto: Día de elecciones en Estados Unidos
1:16

En un minuto: Día de elecciones en Estados Unidos

Elecciones en Estados Unidos 2024

La entrevista entera de la vicepresidenta Harris podrá ser escuchada este viernes a las 10:00 am en las diferentes estaciones de radio de Univision en todo el país:

Los Ángeles: K-LOVE 107.5 FM (10:00 PT)

San Francisco: AMOR 100.3 FM (10:00 AM PT)

Phoenix: AMOR 106.3 FM (10:00 AM MT)

San Diego; AMOR 102.9 FM (10:00 AM PT)

San Antonio: AMOR 95.1 FM (10:00 AM CT)

Dallas: LATINO MIX 107.9 FM (10:00 AM CT)

Austin: AMOR 107.7 FM (10:00 AM CT)

Houston: AMOR 106.5 FM (10:00 AM CT)

Chicago: AMOR 106.7 FM (10:00 AM CT)

Nueva York: LA X 96.3 FM (10:00 AM ET)

Miami: AMOR 107.5 FM (10:00 AM ET)

Además, tras la transmisión, la entrevista entera estará disponible en la página de Uforia: https://www.univision.com/radio

Relacionados:
Kamala HarrisVoto Hispano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD