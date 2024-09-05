Dónde y cuándo podrás escuchar la entrevista de Kamala Harris con Univision, la primera con un medio en español desde su nominación

La vicepresidenta Kamala Harris aseguró que su candidatura para la Casa Blanca busca "mostrar un nuevo camino hacia adelante" y "pasar la página del pasado" en entrevista con Univision, la primera con un medio en español desde que es la candidata presidencial del Partido Demócrata.

Harris conversó con Angel Baby de la estación local de Univision Arizona sobre las razones que la llevaron a asumir el relevo del presidente Joe Biden, luego de que este desistiera de buscar la reelección.

“Estoy postulándome porque creo que estamos en una lucha por el futuro del país y quiero mostrar un nuevo camino hacia adelante, y creo que necesitamos pasar la página del pasado y de las viejas ideas y de la odiosa retórica divisiva que escuchas decir a mi oponente desde hace tantos años”, dijo Harris vía telefónica.

La vicepresidenta aseguró que “la economía es una de mis mayores prioridades”.

Cuándo y dónde escuchar la entrevista de Kamala Harris con Univision

La entrevista entera de la vicepresidenta Harris podrá ser escuchada este viernes a las 10:00 am en las diferentes estaciones de radio de Univision en todo el país:

Los Ángeles: K-LOVE 107.5 FM (10:00 PT)

San Francisco: AMOR 100.3 FM (10:00 AM PT)

Phoenix: AMOR 106.3 FM (10:00 AM MT)

San Diego; AMOR 102.9 FM (10:00 AM PT)

San Antonio: AMOR 95.1 FM (10:00 AM CT)

Dallas: LATINO MIX 107.9 FM (10:00 AM CT)

Austin: AMOR 107.7 FM (10:00 AM CT)

Houston: AMOR 106.5 FM (10:00 AM CT)

Chicago: AMOR 106.7 FM (10:00 AM CT)

Nueva York: LA X 96.3 FM (10:00 AM ET)

Miami: AMOR 107.5 FM (10:00 AM ET)