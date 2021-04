Kamala Harris afirma que la estrategia de inmigración busca “dar una sensación de esperanza” a los indocumentados

“Tenemos que dar a la gente una sensación de esperanza, de que si se quedan (en sus países de origen), llegará la ayuda”, comentó Harris. “ El problema no se resolverá de la noche a la mañana , es un tema complejo. Si fuera sencillo, se habría resuelto desde hace años”.

Harris fue nombrada encargada de asuntos migratorios en medio de un significativo aumento en el número de inmigrantes sin documentos en la frontera sur de Estados Unidos. En marzo, el gobierno deportó a 103,000 personas y tiene bajo su custodia a por lo menos 16,000 menores no acompañados.

Una fuente cercana a las negociaciones afirmó a CNN que las reuniones de Harris no serán solo con funcionarios y representantes de los gobiernos de la región, sino que también quiere establecer lazos con organizaciones civiles anticorrupción y que defienden los derechos de las mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Restaurar lazos

“Estamos progresando, pero no se evidenciará de un día para otro”, aseguró. “Parte del problema es que, durante la administración anterior, se canceló mucho del trabajo que se había realizado antes y se convirtió, esencialmente, en un punto muerto. Tenemos que reconstruir [las relaciones], y he dejado muy claro a nuestro equipo que esta es una prioridad para Estados Unidos, no solo para servir a quienes están sentados en estas sillas”.