EEUU dice que podría anunciar un "acuerdo" con Canadá y México sobre aranceles el miércoles tras debacle en la bolsa

Video Entran en vigor los aranceles a México y Canadá: los productos que se verán afectados

Luego de que las bolsas cayeran por segundo día este martes como respuesta a la incertidumbre por la imposición de aranceles a Canadá y México, el secretario de Comercio Howard Lutnick dijo que presidente Donald Trump "probablemente" anunciará acuerdos con ambos países.

Según dijo a Fox Business, el anuncio podría llegar tan pronto como el miércoles.

Lutnick no explicó el contenido de los acuerdos, pero descartó que se impondría una pausa y pareció sugerir que podrían implicar reducir al menos parte de los nuevos aranceles del 25% sobre las importaciones procedentes de México y Canadá, añadió.

Canadá responde con más aranceles a Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este martes que la imposición y entrada en vigor de los aranceles de 25% a los productos canadienses y mexicanos ordenada por su par, Donald Trump, es una “cosa muy tonta”. Y el mandatario republicano le respondió con una amenaza.

"Por favor, explíquenle al gobernador Trudeau, de Canadá, que cuando se impone un arancel retaliatorio a Estados Unidos, nuestro arancel aumentará inmediatamente en la misma proporción", escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Para Trudeau, el paso de poner las tarifas en vigencia representa el inicio de "una guerra comencial" en la que Canadá "no retrocederá", advirtió. Condenó que con los aranceles Estados Unidos quiera socavar "la economía canadiense" para luego "hablar de la anexión" del país.

En su alocución aseguró que nada "justifica" la medida contra "su más cercano socio y aliado" y retomó la idea de un artículo publicado en enero por el diario de The Wall Street Journal, titulado “La guerra comercial más tonta de la historia”.

“No tengo por costumbre estar de acuerdo con The Wall Street Journal pero Donald, el artículo señala que, aunque eres un tipo muy inteligente, esto es algo muy tonto", dijo.

"Nosotros dos amigos peleando es exactamente lo que nuestros oponentes en todo el mundo quieren ver", dijo Trudeau.

El lunes, tras el anuncio de Trump de que seguiría adelante con su plan de imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, el gobierno de Trudeau informó medidas similares en respuesta. Trump también duplicó del 10 al 20% los aranceles previamente impuestos a productos de China.

Este martes, Canadá sumó nuevas medidas. En provincias como Ontario, su premier Doug Ford aseguró que prohibió que compañías estadounidenses participen en procesos de licitaciones y "rompió" un posible acuerdo con Starlink, de SpaceX, para proporcionar internet de alta velocidad a unas 15,000 casas y negocios de la zona. "Se acabó", dijo.

El presidente estadounidense ha dicho que ordenó los aranceles en respuesta a los altos niveles en el flujo de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, las cifras oficiales indican que en los últimos meses se ha reducido drásticamente el arresto de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. El gobierno estadounidense también ha reportado una reducción en las incautaciones de fentanilo en la frontera.

En un comunicado, el gobierno de Trudeau la imposición de aranceles de hasta del 25% a productos de Estados Unidos.

"Si los aranceles de Estados Unidos entran en vigor, Canadá responderá a partir de la medianoche aplicando gravámenes del 25% sobre 155,000 millones de dólares en bienes estadounidenses", afirmó Trudeau en un comunicado, horas antes de que efectivamente entraran en vigor.

Esta mañana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también respondió a los aranceles al sostener que no existía ninguna justificación para imponerlos. Además rechazó la acusación hecha por la Casa Blanca en un comunicado ayer, en el que el gobierno de Trump reiteró que el gobierno mexicano mantiene una "alianza" con los carteles de la droga.

Sheinbaum dijo que su gobierno responderá con medidas "arancelarias y no arancelarias" que detallará el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Trudeau reitera que Canadá cumplió su palabra tras prórroga de un mes a los aranceles

En su mensaje, Trudeau dijo que luego de la prórroga de un mes acordada entre los tres países el 1 de febrero, cuando Trump anunció formalmente los aranceles, Canadá cumplió con su palabra al colaborar con el gobierno estadounidenses para fortelecer la seguridad fronteriza.

“Dimos un paso al frente. Nos involucramos estrecha y constructivamente con el presidente y su administración. Hicimos todo lo que prometimos", dijo Trudeau. "Cumplimos nuestra palabra. Y lo hicimos porque creemos en trabajar juntos para proteger a nuestros ciudadanos”.

El primer ministro canadiense agregó que "no existe ninguna justificación" para la aplicación de los aranceles impuestos por Trump.

“Los canadienses somos razonables y educados, pero no daremos marcha atrás en una pelea. No cuando nuestro país y el bienestar de todos sus habitantes están en juego", declaró. "Esto va a ser difícil".

Además, recordó a Trump que fueron ellos dos quienes junto a México, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, firmaron un tratado comercial histórico tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue transformado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

"Hemos trabajado juntos, hemos hecho grandes cosas. Hemos firmado un acuerdo histórico que ha creado empleos y crecimiento récord en nuestros dos países. Hemos hecho grandes cosas en el escenario mundial", dijo. "Y ahora deberíamos trabajar juntos para garantizar una prosperidad aún mayor para los norteamericanos en un mundo muy incierto y desafiante".

Este martes, China también reaccionó. Presentó un nuevo reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC): "Las medidas fiscales unilaterales de Estados Unidos violan gravemente las normas de la OMC y socavan los fundamentos de la cooperación económica y comercial" entre China y Estados Unidos, declaró el Ministerio de Comercio. "China, conforme a las reglas de la OMC, protegerá firmemente sus derechos e intereses legítimos y defenderá el orden económico y comercial internacional", agregó el comunicado.

Critica postura de Trump a favor de Putin

Además, en su mensaje hizo referencia a la postura favorable de Trump hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, al sostener que no tenía sentido ese viraje del gobierno estadounidense a favor del Kremlin.

“Al mismo tiempo, están hablando de trabajar positivamente con Rusia, apaciguando a Vladimir Putin, un dictador mentiroso y asesino. Haz que eso tenga sentido”.

El gobierno de Trump el lunes ordenó una pausa al envío de toda ayuda militar a Ucrania, luego de una tensa reunión el viernes entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Trump en la Oficina Oval.

