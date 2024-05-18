Los ojos cerrados de Trump y el historial de mentiras de Cohen: los detalles del juicio por el 'caso Stormy Daniels'

Sexo, dinero y poder: los tres temas salieron a relucir durante el testimonio y contrainterrogatorio de Michael Cohen en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Trump está acusado de encubrir ilegalmente un soborno para silenciar a una mujer que afirma haber tenido un encuentro sexual con él; Cohen, conocido como el antiguo 'fixer' del expresidente, dice que llevó a cabo el plan a instancias de su entonces jefe.

La editora principal de Política y Democracia de The Conversation, Naomi Schalit, entrevistó al exjuez John E. Jones III y al experto en Comunicación Política David E. Clementson para hablar sobre cómo el jurado puede percibir a Trump y si la defensa ha conseguido que Cohen, un mentiroso convicto, no fuera creíble.

¿Cómo creen que el jurado ve a Trump?

David E. Clementson : Como investigador, he realizado experimentos para comprobar los efectos del comportamiento de un político. Me interesa que Trump a menudo mantenga los ojos cerrados en la sala del tribunal. Es una simple señal no verbal que podría tener un gran impacto en el juicio y en el jurado.

Hay un refrán que dice: "Uno no puede no comunicar". Tomemos, por ejemplo, una persona en un avión que cierra los ojos cuando ve al tripulante de cabina acercarse por el pasillo. No habla ni hace nada, pero en realidad dice mucho, como por ejemplo: “No me hables. No me molestes. No quiero una bebida. No necesito maní”.

Podría ser una estrategia de los abogados de Trump que le han pedido que se siente con los ojos cerrados. De lo contrario, como mínimo, probablemente estaría respondiendo con burla, de forma no verbal, durante el proceso. Y eso puede resultar contraproducente y hacerte parecer culpable.

PUBLICIDAD

Pero mantener los ojos cerrados también podría ser riesgoso y tal vez desastroso, porque la forma número uno en que la gente piensa que estás mintiendo es si no haces contacto visual y miras hacia otro lado. Ese hallazgo es transcultural, entre idiomas y entre grupos étnicos. Si los jurados creen que Trump está desviando la mirada, probablemente piensen que está engañando.

Si el jurado cree que se está comunicando con los ojos cerrados, como la persona en el avión que cierra los ojos, podría ser una excepción a la regla de que hay que hacer contacto visual para parecer honesto. Este puede ser el caso si el jurado cree que su burla del proceso está justificada.

John E. Jones III : Leí que la tendencia de Trump a mantener los ojos cerrados es una forma de controlarse para no comportarse mal. Y recuerde que durante el juicio de E. Jean Carroll, su actitud era negativa constantemente. Creo —después de haber hablado con innumerables jurados después de juicios y veredictos en casos— que a los jurados no les gustan las partes que no respetan los procedimientos. Les resulta muy incómodo. Suelen ver al juez como su amigo, su guardián. Cuando una de las partes pisotea al juez, eso ofende a los jurados. Ven al juez como un aliado debido a la estructura del tribunal.

Michael Cohen dio un testimonio crucial esta semana. Ha admitido haber mentido previamente bajo juramento. ¿Cómo deberían evaluar el jurado y el público su testimonio?

Clementson : Según se informa, Cohen es el mejor testigo que tiene la fiscalía, pero es fácilmente desacreditado. Sabemos por la psicología social y la investigación en comunicación que la credibilidad se basa en gran medida en sí, una audiencia piensa que quien habla está expresando su propio punto de vista o no. Si expresa sus opiniones verdaderamente sostenidas, se lo considera honesto, imparcial, sincero y persuasivo.

PUBLICIDAD

Pero si el público piensa que está controlado por circunstancias externas, si está presionado por una situación externa, entonces no se le considera honesto ni persuasivo. Cohen ejemplifica esta presión externa controlando sus palabras y acciones. Según su propio testimonio, anteriormente era el mayor admirador de Trump; afirmó hacer y decir todo lo que le pedían. Luego se volvió en su contra, por lo que incluso los jurados que odian al expresidente probablemente sospechan de un enamorado despechado.

Jones : Creo que la pregunta filosófica es: ¿puede una persona que miente repetidamente sobre innumerables temas cambiar y comenzar a decir la verdad? Eso es con lo que tiene que lidiar el jurado.

El desafío de la fiscalía en este caso, desde una perspectiva procesal y legal, está en si pueden corroborar las cosas que dice Cohen. Creo que hicieron un buen trabajo previo, como se ha escrito ampliamente. Ahora, el contrainterrogatorio que se ha estado llevando a cabo durante los últimos días está realmente diseñado para demostrar no sólo que es un mentiroso, y que los mentirosos continúan mintiendo, sino también que detesta a Donald Trump. Y, como dice David Clementson, es el tipo de amante despechado en la medida en que influye en su testimonio.

No creo que el contrainterrogatorio esté obteniendo la puntuación tan buena como debería, porque creo que es algo serpenteante en la naturaleza.

Creo que el resultado probable de este caso será en este momento —dado todo lo que he visto y particularmente si Cohen es el último testigo de la acusación— ya sea una condena o una condena parcial, o será un caso que involucre un jurado en desacuerdo. A menos que la defensa saque un conejo de la chistera.

PUBLICIDAD

¿Qué significa, tanto para el jurado como para el público, y para la credibilidad de lo que sucede en esta sala, que lo más probable es que Trump no vaya a testificar?

Jones : Significa que tienes toda una serie de testimonios no refutados. Y, por supuesto, el juez le indicará al jurado que la carga recae en la fiscalía y que es una carga que nunca cambia, y que no es en absoluto necesario que el acusado testifique. El juez realmente lo deja bastante claro en las instrucciones tanto antes como después del juicio.

Como juez, realmente les insistiría a los jurados sobre el derecho del acusado a no testificar. Eso es esencial para nuestro sistema legal y ellos necesitan entenderlo, particularmente que no deben condenar al acusado por eso, ya que, la carga de la prueba recae en la fiscalía. Y creo que la mayoría de los jurados operan con eso en mente.

Pero siendo la curiosidad humana lo que es, al jurado probablemente le gustaría conocer la versión de Trump de los hechos. Siempre es una decisión muy difícil de tomar para la defensa. Es una especie de análisis de costo-beneficio, basado en lo que se obtiene al hacer que el acusado testifique frente a las desventajas, que en este caso son enormes.

Clementson : Trump no puede testificar. Punto final. Es demasiado bala perdida. Todo que perder, nada que ganar.

PUBLICIDAD