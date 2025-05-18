El Congreso de EEUU comenzó a perder poder hace décadas, y ahora está cediendo lo que le queda a Trump

Los republicanos en el Congreso han estado realizando esfuerzos entre bastidores para aprobar importantes leyes nacionales a través del proceso presupuestario federal. Estas incluyen posibles recortes a Medicaid y la extensión de las reducciones de impuestos de Trump de 2017.

Pero aunque la función del Congreso es aprobar un presupuesto y establecer la política fiscal, la mayoría de los medios de comunicación se ha conformado con presentar elementos clave de la legislación como impulsados no por el Congreso, sino por el presidente.

Así, los medios de comunicación afirman que el propósito del proyecto de ley es "implementar la agenda de Trump" o aprobar las "reducciones de impuestos de Trump". Muchos incluso han adoptado el nombre característico del presidente Donald Trump para la legislación: su "gran y hermosa ley".

Junto con Casey Burgat y SoRelle Wyckoff Gaynor, soy coautor de un libro de texto titulado 'El Congreso Explicado: Representación y Legislación en la Primera Poder'. En ese libro, para nosotros era importante destacar el claro papel del Congreso como el órgano legislativo preeminente del gobierno federal.

Pero desde la investidura de Trump, el Congreso ha cedido gran parte de su responsabilidad política al presidente. Esto hace que la atención de los medios de comunicación hacia Trump no sea sorprendente. Y es innegable que Trump ha tenido un enorme impacto durante sus primeros 100 días en el cargo.

Durante ese tiempo, el Congreso no se ha mostrado dispuesto a afirmarse como una rama de gobierno igualitaria. Más allá de la formulación de políticas, el Congreso se ha conformado con ceder muchos de sus poderes constitucionales fundamentales al Poder Ejecutivo. Como experto en el Congreso, que aprecia la institución y respeta profundamente su función constitucional, esta renuncia a la responsabilidad ha sido difícil de observar.

Y, sin embargo, el camino del Congreso hacia la irrelevancia como órgano de gobierno no comenzó en enero de 2025.

Es el resultado de décadas de erosión que crearon una cultura política en la que el Congreso, la primera rama de gobierno mencionada en la Constitución, ha sido relegado a un segundo plano.

La Constitución prioriza al Congreso

Los redactores de la Constitución del siglo XVIII consideraban al Congreso la base del gobierno republicano, colocándolo deliberadamente en primer lugar en el Artículo 1 para subrayar su primacía. Al Congreso se le asignaron las tareas cruciales de la legislación y la elaboración de presupuestos, ya que controlar las finanzas gubernamentales se consideraba esencial para limitar el Poder Ejecutivo y prevenir los abusos que los redactores asociaban con la monarquía.

Por otro lado, una Legislatura débil y un Ejecutivo imperial eran precisamente lo que muchos de los fundadores temían. Con la autoridad legislativa en manos del Congreso, el poder al menos estaría descentralizado entre una amplia variedad de líderes electos de diferentes partes del país, cada uno de los cuales protegería celosamente sus propios intereses locales.

Pero los primeros 100 días de Trump trastocaron la visión original de los fundadores, dejando al "primer poder" en un segundo plano.

Como la mayoría de los presidentes recientes, Trump llegó al poder con el control de su partido sobre la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, a pesar del espacio para aprobar leyes que esta trilogía puede aportar, las mayorías republicanas en el Congreso han sido, en general, irrelevantes para la agenda de Trump.

En cambio, el Congreso ha dependido de Trump y del Poder Ejecutivo para implementar cambios en la política federal y, en muchos casos, para remodelar por completo el gobierno federal.

Trump ha firmado más de 140 órdenes ejecutivas, un ritmo más rápido que cualquier presidente desde Franklin D. Roosevelt. El Congreso republicano ha mostrado poco interés en oponerse a ninguna de ellas. Trump también ha reorganizado, desfinanciado o simplemente eliminado agresivamente agencias enteras, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Estas acciones se han llevado a cabo a pesar de que el Congreso tiene una clara autoridad constitucional sobre el presupuesto del poder ejecutivo. Una vez más, el Congreso ha mostrado poco o ningún interés en reafirmar su poder, incluso durante las recientes negociaciones presupuestarias.

Muchas causas, ninguna solución fácil

Aun así, el debilitamiento del Congreso no comenzó con Trump. No hay un solo culpable, sino un conjunto de factores que han dado lugar a la ineficacia actual del Congreso.

Un factor determinante es un proceso que se ha desarrollado durante los últimos 50 años o más, denominado nacionalización política. La política estadounidense se ha centrado cada vez más en asuntos, partidos y figuras nacionales, en lugar de en preocupaciones o individuos más locales.

Este cambio ha elevado la importancia del presidente como líder simbólico y práctico de la agenda nacional de un partido. Simultáneamente, debilita el papel de los congresistas, quienes ahora tienden más a seguir la línea del partido que a representar los intereses locales.

Como resultado, los votantes se centran más en las elecciones presidenciales y menos en las del Congreso, lo que otorga al presidente mayor influencia y disminuye la autoridad independiente del Congreso.

Cuanto más se polariza el Congreso entre sus miembros según sus líneas partidistas, menos probable es que el público confíe en la legitimidad de su oposición a un presidente. En cambio, la resistencia del Congreso, a veces tan extrema como un juicio político, puede por lo tanto descartarse no como algo basado en principios o sustancial, sino como partidista o políticamente motivado, en mayor medida que nunca.

El Congreso también ha sido cómplice en la cesión de su propio poder. Especialmente al tratar con un Congreso polarizado, los presidentes dirigen cada vez más las negociaciones presupuestarias, lo que puede llevar a que se ignoren más prioridades locales, aquellas que se supone que el Congreso representa.

Pero en lugar de que el Congreso defina sus propias posiciones, como solía ocurrir a principios del siglo XXI, la investigación en ciencias políticas ha demostrado que las posturas presidenciales en política nacional dictan, y polarizan, cada vez más las propias posturas del Congreso sobre políticas que tradicionalmente no han sido divisivas, como el financiamiento de la NASA. Las posturas del Congreso sobre cuestiones de procedimiento, como el aumento del 'techo de la deuda' o la eliminación del filibuster, dependen cada vez más no de principios fundamentales, sino de quién ocupa la Casa Blanca.

En el ámbito de la política exterior, el Congreso prácticamente ha abandonado su facultad constitucional para declarar la guerra, conformándose con las "autorizaciones" de fuerza militar que el presidente desea ejercer. Estas otorgan al comandante en jefe un amplio margen de maniobra sobre las facultades de guerra, y tanto presidentes demócratas como republicanos han mantenido con gusto esa facultad. Han utilizado estas aprobaciones del Congreso para involucrarse en conflictos prolongados, como la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990 y las guerras de Irak y Afganistán una década después.

¿Qué se pierde con un Congreso débil?

Los estadounidenses pierden mucho cuando el Congreso cede un poder tan drástico al Poder Ejecutivo.

Cuando los congresistas de todo el país quedan relegados a un segundo plano, es menos probable que los problemas locales de sus distritos se aborden con el poder y los recursos que el Congreso puede aportar a un asunto. Las perspectivas locales importantes sobre asuntos nacionales no logran representación en el Congreso.

Incluso miembros de un mismo partido político representan distritos con economías, demografías y geografías muy diferentes. Se supone que los miembros deben tener esto en cuenta al legislar sobre estos temas, pero el control presidencial sobre el proceso lo dificulta o incluso lo imposibilita.

Quizás más importante aún, un Congreso débil, sumado a lo que el historiador Arthur Schlesinger denominó la "Presidencia imperial", es la fórmula perfecta para un presidente irresponsable, que se descontrola sin la supervisión y los controles constitucionales que los fundadores otorgaron al pueblo mediante su representación en el primer poder del gobierno.

* Charlie Hunt es profesor adjunto de Ciencias Políticas, Universidad Estatal de Boise.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

