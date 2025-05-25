La historia de vulnerabilidad y recuperación de estadounidenses desplazados por desastres naturales

Video Imágenes de la destrucción por potentes tornados en el Medio Oeste de EEUU: al menos 30 personas murieron

La gente suele pensar en los desastres como grandes ecualizadores. Después de todo, un tornado, un incendio forestal o un huracán no discrimina a quienes se encuentran en su camino. Pero las consecuencias para los afectados no son uniformes.

Esto es evidente en las tormentas recientes y en las encuestas nacionales de hogares de la Oficina del Censo de Estados Unidos que muestran quiénes son desplazados por los desastres.

En general, la Oficina del Censo estima que más de 4.3 millones de estadounidenses tuvieron que abandonar sus hogares debido a desastres en 2024, ya sea por un período corto o mucho más largo. Fue el cuarto año más costoso registrado por desastres. Sin embargo, un análisis más detallado de los datos demográficos en la encuesta revela mucho más sobre el riesgo de desastres en Estados Unidos y sobre quiénes son vulnerables.

Esto sugiere, como también han descubierto los investigadores, que las personas con menos recursos, así como quienes sufren de discapacidades o algún otro tipo de circunstancia marginante, tenían más probabilidades de ser desplazadas de sus hogares por desastres que otras personas.

Décadas de investigación sobre desastres, incluyendo la de nuestro equipo del Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware, dejan al menos dos cosas clarísimas: primero, las circunstancias sociales de las personas —como los recursos disponibles, su dependencia de la ayuda ajena y los desafíos que enfrentan en su vida diaria— pueden llevarlas a experimentar los desastres de forma diferente a otras afectadas por el mismo evento. Y segundo, los desastres exacerban las vulnerabilidades existentes.

Esta investigación también demuestra que la recuperación ante desastres es un proceso social. La recuperación no es una "cosa", sino que está vinculada a cómo hablamos de ella, tomamos decisiones al respecto y priorizamos algunas actividades sobre otras.

Lecciones de desastres pasados

Hace 60 años, el período de recuperación tras el destructivo terremoto de Alaska de 1964 estuvo impulsado por diversos intereses económicos y políticos, no simplemente por factores técnicos o por la necesidad. Ese tipo de influencia continúa en la recuperación ante desastres hoy en día. Incluso los programas de rescate por desastres pueden basarse en consideraciones económicas que afectan a las comunidades con escasos recursos.

Este proceso de recuperación se dificulta aún más porque los responsables políticos a menudo subestiman las inmensas dificultades que enfrentan los residentes durante la recuperación.

Tras el huracán Katrina, el sociólogo Alexis Merdjanoff descubrió que la situación de la propiedad influía en la angustia psicológica y el desplazamiento, y que los inquilinos desplazados mostraban niveles más altos de angustia emocional que los propietarios. La falta de autonomía en las decisiones sobre cómo reparar o reconstruir puede influir, lo que resalta aún más las experiencias dispares durante la recuperación ante desastres.

Lo que el censo revela sobre la vulnerabilidad

Los datos del censo de 2023 y 2024 mostraron consistentemente que los grupos socialmente vulnerables reportaron haber sido desplazados de sus hogares en mayor proporción que otros grupos.

Las personas con menor nivel de educación secundaria tuvieron una mayor tasa de desplazamiento que aquellas con mayor nivel educativo. Lo mismo ocurrió con las personas con bajos ingresos familiares o con dificultades para encontrar empleo, en comparación con otros grupos.

Si bien la Oficina del Censo describe los datos como experimentales y señala que algunos tamaños de muestra son pequeños, las diferencias son evidentes y concuerdan con los hallazgos de los investigadores.

Por ejemplo, las investigaciones han señalado desde hace tiempo cómo las comunidades compuestas predominantemente por personas negras, hispanas, indígenas estadounidenses e isleñas del Pacífico tienen trayectorias de recuperación desproporcionadamente peores tras un desastre, a menudo relacionadas con aspectos como la tenencia de la vivienda y las políticas de uso del suelo. Si bien se informan experiencias individuales, los hallazgos del censo son consistentes con esta investigación, señalando una mayor tasa de desplazamiento para estos grupos.

Las comunidades de bajos ingresos y marginadas suelen encontrarse en zonas con mayor riesgo de inundaciones por tormentas o pueden carecer de inversión en medidas de protección contra tormentas.

La maraña de burocracia y la información contradictoria también pueden ser un obstáculo para una recuperación rápida.

Después del huracán Sandy, los habitantes de Nueva Jersey se quejaron de la complejidad del papeleo y de lo que percibían como una normativa en cambio constante. Lamentaron su recuperación de vivienda como, en palabras de los investigadores, una "experiencia confusa e inconsistente, sin una justificación clara".

Los residentes que no saben cómo encontrar información sobre asistencia para la recuperación ante desastres o que no pueden ausentarse del trabajo para reunir los documentos necesarios y reunirse con representantes de agencias pueden tener más dificultades para obtener ayuda rápida de agencias federales y estatales.

Las discapacidades también afectan el desplazamiento. De las personas que estuvieron desplazadas durante un período prolongado en 2023 y 2024, quienes tenían dificultades significativas para oír, ver o caminar reportaron tasas de desplazamiento más altas que quienes no tenían discapacidades.

La interrupción prolongada del suministro eléctrico o de agua debido a una tormenta de hielo, un incendio forestal o una sobrecarga de la red durante una emergencia por calor puede obligar a las personas con afecciones médicas a irse, incluso si sus vecinos pueden quedarse. Esto también puede dificultar su recuperación. El desplazamiento puede dejar a los sobrevivientes vulnerables de desastres aislados de sus sistemas de apoyo y proveedores de atención médica habituales. También puede aislar a las personas con movilidad reducida de la asistencia ante desastres.

Ayudando a las comunidades a desarrollar resiliencia

Se están realizando investigaciones cruciales para ayudar mejor a las personas que pueden estar enfrentando las mayores dificultades después de los desastres.

Por ejemplo, nuestro centro formó parte de un equipo interdisciplinario que desarrolló un marco para predecir la resiliencia comunitaria tras desastres y ayudar a identificar inversiones que podrían realizarse para fortalecerla. Este marco describe maneras de identificar deficiencias en el funcionamiento comunitario, como la atención médica y el transporte, antes de que ocurra un desastre. Además, ayuda a determinar las estrategias de recuperación con mayor impacto.

Los cambios en el clima y el tiempo, junto a la movilidad de la población implican que la exposición de las personas a los peligros varía constantemente y, a menudo, aumenta. El Centro de Riesgos Costeros, Equidad, Prosperidad Económica y Resiliencia, del que también forma parte nuestro centro, está desarrollando herramientas para ayudar a las comunidades a garantizar la resiliencia y unas condiciones económicas sólidas para todos los residentes, sin descuidar la necesidad de priorizar la equidad y el bienestar.

Creemos que, cuando las comunidades experimentan desastres, no deberían tener que elegir entre prosperar económicamente, garantizar la recuperación de todos los residentes y reducir el riesgo de amenazas futuras. Debe haber una manera de considerar estas tres opciones.

Comprender que los desastres afectan a las personas de diferentes maneras es solo un primer paso para garantizar que los residentes más vulnerables reciban el apoyo que necesitan. Involucrar a los miembros de la comunidad de grupos desproporcionadamente vulnerables para identificar los desafíos es otro. Pero esto, por sí solo, no es suficiente.

Si, como sociedad, nos preocupamos por quienes contribuyen a nuestras comunidades, debemos encontrar la voluntad política y organizativa para actuar y reducir los desafíos que se reflejan en el Censo y la investigación sobre desastres.

* Tricia Wachtendorf es profesora de Sociología y directora del Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware.

**James Kendra director del Centro de Investigación de Desastres y profesor de Políticas Públicas y Administración de la Universidad de Delaware.



Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

