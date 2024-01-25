Así fue el breve testimonio de Trump en el nuevo caso por difamación a la escritora E. Jean Carroll

Video ¿Qué significa que Trump sea responsable, pero no culpable, de abuso sexual contra E. Jean Carroll? Un experto aclara

El expresidente Donald Trump testificó durante solo tres minutos el jueves en un juicio en Nueva York para determinar cuánto deberá pagar a la columnista E. Jean Carroll por haberla difamado al llamarla mentirosa después de que ella lo acusó públicamente en 2019 de una agresión sexual décadas atrás.

“Ella dijo algo que consideré una acusación falsa”, dijo Trump en el testimonio durante la tan esperada pero corta aparición. Un abogado de Carroll objetó y el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan le dijo al jurado que ignorara el comentario.

PUBLICIDAD

Límites impuestos al testimonio de Trump

Más tarde, Trump dijo: “Solo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, la presidencia”. Eso también provocó una objeción y otra instrucción del juez para que el jurado ignorara lo dicho por el expresidente.

Al finalizar su testimonio, Trump salió de la sala del tribunal sacudiendo la cabeza mientras repetía: “Esto no es Estados Unidos. Esto no es Estados Unidos. Esto no es Estados Unidos”.

Kaplan instruyó a los miembros del jurado que aceptarán los hechos considerados probados en otro juicio de Nueva York, que otorgó a Carroll $5 millones después de considerar que Trump había abusado sexualmente de Carroll en la tienda Bergdorf Goodman en Manhattan y la difamó.

El juez señaló que el veredicto del año pasado significa que el jurado actual solo necesita decidir cuánto dinero más, si corresponde, le debe Trump a Carroll por sus declaraciones de 2019.

Trump no asistió a ese juicio, el cual no fue celebrado en medio de una campaña electoral.

Carroll, quien busca más $10 millones en daños y perjuicios, estuvo en la sala del tribunal federal de Manhattan cuando Trump prestó juramento y testificó.

La columnista afirma que Trump arruinó su reputación después de que ella lo acusó públicamente por primera vez en unas memorias de abusar sexualmente de ella en la primavera de 1996 en el vestidor de una lujosa tienda por departamentos.

Trump, de 77 años, ha negado vehementemente las acusaciones durante los últimos cinco años y continúa atacando a Carroll, de 80 años, en sus actos de campaña por la presidencia.

PUBLICIDAD

“Lo siento, señor Trump. Está interrumpiendo estos procedimientos”

El juicio, que comenzó la semana pasada y que ya contó con el testimonio de Carroll, se centra únicamente en las declaraciones que Trump hizo en junio de 2019 mientras era presidente. El proceso judicial se había retrasado por cuatro años debido a múltiples apelaciones de los abogados de Trump.

Poco después de que, con el jurado ausente, la abogada de Trump, Alina Habba, llamó a su cliente al estrado, se pudo escuchar a Trump decir en voz alta: " Nunca conocí a la mujer. No sé quién es la mujer".

Ese comentario llevó a Kaplan a responder: “Lo siento, señor Trump. Está interrumpiendo estos procedimientos. Eso no está permitido”.

Habba había anunciado al juez que Trump sería su último testigo y que solo planeaba hacerle tres preguntas para demostrar que, en sus declaraciones de 2019, él estaba respondiendo a los señalamientos de Carroll y que no pretendía que sus declaraciones perjudicaran a la escritora.

"Quiero saber todo lo que va a decir", le dijo Kaplan a Habba.

Kaplan recordó a los abogados los límites impuestos al testimonio de Trump, incluyendo la prohibición de testificar en contradicción al veredicto del jurado anterior cuyo fallo aceptó que Trump había agredido sexualmente a Carroll en el vestidor de una tienda por departamentos de lujo de Manhattan en la primavera de 1996 y luego la difamó en 2022.

El testimonio de Trump fue anunciado después de que los abogados de Carroll terminaron la presentación de su caso mostrando a los jurados videoclips del precandidato presidencial republicano diciendo en un mitin de campaña el 17 de enero que las afirmaciones de Carroll eran una “historia inventada” y una declaración de 2022 que la ridiculizaba como “una mentirosa y una persona muy enferma”.

PUBLICIDAD

Kaplan aprobó el testimonio de Trump hace semanas, indicando que se le prohibiría testificar sobre temas que entrarían en conflicto con el veredicto del año pasado. Por ejemplo, no podría decir que Carroll inventó las acusaciones de agresión sexual o que estuvo motivada para hacerlas por el contrato de su libro o por razones políticas.