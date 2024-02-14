Fiscal especial pide a la Corte Suprema que desestime la "inmunidad presidencial" que reclama Trump y deje proceder el caso por injerencia electoral

Video Si Trump gana la candidatura republicana, ¿quién sería su fórmula vicepresidencial? Lo debatimos en Línea de Fuego

El fiscal especial Jack Smith solicitó este miércoles a la Corte Suprema que desestime el reciente recurso del expresidente Donald Trump en el asunto de su inmunidad en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado electoral de 2020 y permita que continúe el proceso penal que se le sigue en Washington DC.

Smith respondió así al recurso del lunes de Trump contra la resolución de la Corte de Apelaciones desestimando que tenga inmunidad porque era presidente cuando se dieron los hechos por los que se le acusa en un tribunal federal de Washington DC.

El caso en Washington, iniciado por la imputación interpuesta por Smith en agosto por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020, había sido puesto en suspenso en tanto se resolvía el alegato de Trump de que gozaba de inmunidad.

" El retraso en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público respecto a un veredicto rápido y justo", señaló Smith en un escrito en el que incluso sugiere que las audiencias orales comiencen en marzo con miras a un fallo emitido en el mes de junio.

Los fiscales buscan actuar con rapidez

El caso, uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta Trump, ha llegado a una coyuntura crítica, ya que el próximo paso de la Corte puede ayudar a determinar si Trump es juzgado este año en Washington o si el proceso va a ser aplazado por semanas o meses de argumentos adicionales.

La fecha del juicio, ya aplazada una vez por el recurso de inmunidad de Trump, es de suma importancia para ambas partes.

Los fiscales del caso quieren llevar a Trump a juicio este año, mientras que los abogados defensores han estado buscando retrasos en sus causas penales.

Si Trump fuera elegido como presidente en las próximas elecciones con el caso pendiente podría utilizar su autoridad como jefe del poder Ejecutivo para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o tratar de indultarse a sí mismo.

Reflejando su deseo de proceder con rapidez, los fiscales respondieron a la apelación de Trump que presentó este lunes en dos días, a pesar de que la Corte les había dado de plazo hasta el próximo martes.

Retrasar los juicios, una estrategia del equipo legal de Trump

La estrategia de Trump de retrasar juicios ya ha funcionado y ha logrado que el proceso judicial en su contra por interferencia electoral, presidido por la jueza del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, se haya mantenido paralizado desde diciembre.

Aunque el inicio de ese juicio estaba previsto inicialmente para el 4 de marzo, esa fecha ha sido suspendida sin que se haya fijado otra nueva.

Frente a los esfuerzos de Trump, el fiscal Smith está haciendo todo lo posible para que el juicio se produzca este año.

