Cambiar Ciudad
Donald Trump

Fiscal especial pide a la Corte Suprema que desestime la "inmunidad presidencial" que reclama Trump y deje proceder el caso por injerencia electoral

Si la Corte quiere decidir sobre el asunto, dijo Smith, los magistrados deberían escuchar los argumentos en marzo y emitir un fallo a finales de junio.

Por:
Univision y Agencias
Video Si Trump gana la candidatura republicana, ¿quién sería su fórmula vicepresidencial? Lo debatimos en Línea de Fuego

El fiscal especial Jack Smith solicitó este miércoles a la Corte Suprema que desestime el reciente recurso del expresidente Donald Trump en el asunto de su inmunidad en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado electoral de 2020 y permita que continúe el proceso penal que se le sigue en Washington DC.

Smith respondió así al recurso del lunes de Trump contra la resolución de la Corte de Apelaciones desestimando que tenga inmunidad porque era presidente cuando se dieron los hechos por los que se le acusa en un tribunal federal de Washington DC.

PUBLICIDAD

El caso en Washington, iniciado por la imputación interpuesta por Smith en agosto por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020, había sido puesto en suspenso en tanto se resolvía el alegato de Trump de que gozaba de inmunidad.

Notas Relacionadas

Trump pide a la Corte Suprema decidir sobre su alegada "inmunidad absoluta" en el caso por su papel en el asalto al Capitolio

Trump pide a la Corte Suprema decidir sobre su alegada "inmunidad absoluta" en el caso por su papel en el asalto al Capitolio

Estados Unidos
3 min

" El retraso en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público respecto a un veredicto rápido y justo", señaló Smith en un escrito en el que incluso sugiere que las audiencias orales comiencen en marzo con miras a un fallo emitido en el mes de junio.

Más sobre Donald Trump

Trump amenaza con revocar la licencia a los medios que hagan cobertura “negativa” de él, como hicieron Putin y Orbán
5 mins

Trump amenaza con revocar la licencia a los medios que hagan cobertura “negativa” de él, como hicieron Putin y Orbán

Política
Quién es Brendan Carr, el fiel seguidor de Trump tras las purgas de críticos del presidente en medios de comunicación
6 mins

Quién es Brendan Carr, el fiel seguidor de Trump tras las purgas de críticos del presidente en medios de comunicación

Política
En un minuto: Trump se reúne con Starmer en su visita oficial a Reino Unido
1:05

En un minuto: Trump se reúne con Starmer en su visita oficial a Reino Unido

Política
Jueza Sotomayor critica duramente intentos del gobierno de criminalizar la libertad de expresión
5 mins

Jueza Sotomayor critica duramente intentos del gobierno de criminalizar la libertad de expresión

Política
Cómo el escándalo de Epstein también persigue a Trump en su viaje a Reino Unido
6 mins

Cómo el escándalo de Epstein también persigue a Trump en su viaje a Reino Unido

Política
Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente
7 mins

Mientras la realeza británica prepara carruajes para Trump, el Canal 4 de Londres alista un extenso documental sobre las mentiras del presidente

Política
Hallan ADN de Tyler Robinson en la toalla con la que envolvió el rifle que al parecer se usó para asesinar a Charlie Kirk
3 mins

Hallan ADN de Tyler Robinson en la toalla con la que envolvió el rifle que al parecer se usó para asesinar a Charlie Kirk

Política
Achacar culpas tras actos violentos como el asesinato de Charlie Kirk puede llevar a más ataques, según expertos
7 mins

Achacar culpas tras actos violentos como el asesinato de Charlie Kirk puede llevar a más ataques, según expertos

Política
¿Azúcar de caña en la Coca Cola? ¿El Departamento de Guerra? En qué han quedado promesas polémicas de Trump
6 mins

¿Azúcar de caña en la Coca Cola? ¿El Departamento de Guerra? En qué han quedado promesas polémicas de Trump

Política
"No hay llamado a la civilidad": la retórica "tóxica" desde la Casa Blanca tras el asesinato de Charlie Kirk
7 mins

"No hay llamado a la civilidad": la retórica "tóxica" desde la Casa Blanca tras el asesinato de Charlie Kirk

Política

Los fiscales buscan actuar con rapidez

El caso, uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta Trump, ha llegado a una coyuntura crítica, ya que el próximo paso de la Corte puede ayudar a determinar si Trump es juzgado este año en Washington o si el proceso va a ser aplazado por semanas o meses de argumentos adicionales.

La fecha del juicio, ya aplazada una vez por el recurso de inmunidad de Trump, es de suma importancia para ambas partes.

Los fiscales del caso quieren llevar a Trump a juicio este año, mientras que los abogados defensores han estado buscando retrasos en sus causas penales.

Si Trump fuera elegido como presidente en las próximas elecciones con el caso pendiente podría utilizar su autoridad como jefe del poder Ejecutivo para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o tratar de indultarse a sí mismo.

Reflejando su deseo de proceder con rapidez, los fiscales respondieron a la apelación de Trump que presentó este lunes en dos días, a pesar de que la Corte les había dado de plazo hasta el próximo martes.

PUBLICIDAD

Retrasar los juicios, una estrategia del equipo legal de Trump

La estrategia de Trump de retrasar juicios ya ha funcionado y ha logrado que el proceso judicial en su contra por interferencia electoral, presidido por la jueza del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, se haya mantenido paralizado desde diciembre.

Aunque el inicio de ese juicio estaba previsto inicialmente para el 4 de marzo, esa fecha ha sido suspendida sin que se haya fijado otra nueva.

Frente a los esfuerzos de Trump, el fiscal Smith está haciendo todo lo posible para que el juicio se produzca este año.

Con información de AP y EFE.

Mira también:

Video La Corte Suprema da luces de que no sacará a Trump de la boleta electoral, ¿esto impulsará su campaña?
Relacionados:
Donald TrumpEstados Unidos de AméricaCorte SupremajuicioEleccionesJoe BidenFiscal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD