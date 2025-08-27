Cómo un sorpresivo triunfo en la republicana Iowa alimenta las esperanzas demócratas para las elecciones de mitad de período

Video Senado de Texas aprueba nuevo mapa electoral para el estado: el proyecto fue enviado al gobernador Abbott

El Partido Demócrata dio una sorpresa en un distrito de la conservadora Iowa que había sido ganado cómodamente por el presidente Donald Trump, con el triunfo de Catelin Drey a un puesto en la legislatura estatal, con lo que rompe la supermayoría republicana en la asamblea y alimenta las esperanzas liberales de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

Drey derrotó cómodamente al republicano Christopher Prosch en las elecciones, según resultados no oficiales de la Oficina del Auditor del Condado de Woodbury, para el distrito que abarca Sioux City, bastión republicano del noroeste de Iowa.

La elección especial se convocó tras la muerte del senador republicano Rocky de Witt en junio a causa de cáncer de páncreas.

Menos de una cuarta parte de los votantes registrados acudieron a las urnas.

¿Una señal de cambio?

La victoria de Drey rompe la supermayoría republicana en el Senado de Iowa, compuesto por 50 miembros, otorgando a los demócratas 17 escaños frente a los 33 del Partido Republicano.

La incorporación del escaño de Drey significa que los republicanos necesitarían el apoyo de al menos un demócrata para confirmar los nombramientos de la gobernadora Kim Reynolds en agencias y comisiones estatales.

Esta victoria se suma a otras victorias demócratas en el estado este año, incluyendo la obtención de otro escaño en el Senado estatal en unas elecciones especiales de enero y un escaño en la Cámara de Representantes de Iowa en abril.

En marzo, un candidato demócrata por un distrito de la Cámara de Representantes del sureste de Iowa perdió por un estrecho margen en lo que habría sido una victoria típicamente fácil para los republicanos.

Los republicanos le quitan importancia a la derrota en Iowa

El Partido Republicano de Iowa restó importancia a la victoria de Drey.

"Los demócratas a nivel nacional estaban tan desesperados por una victoria que movilizaron a 30,000 voluntarios y una avalancha de fondos nacionales para ganar unas elecciones especiales al Senado estatal por unos pocos cientos de votos", declaró el presidente del Partido Republicano de Iowa, Jeff Kaufmann, en una declaración escrita.

Pero los demócratas se sienten alentados por la victoria, afirmando que refuerza su impulso en las elecciones especiales de este año, incluyendo las de los distritos donde Trump ganó en 2024.