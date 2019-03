Informe de Mueller sobre el 'Rusiagate' será enviado al Congreso a mediados de abril

En su misiva, Barr explica que junto a la oficina de Mueller están procesando la información y redactando nuevamente algunos detalles del informe de 400 páginas. Entre ellos, datos que por ley no pueden ser hechos públicos, que la comunidad de inteligencia considera información sensible o que pueden afectar investigaciones en proceso.



No es mucho lo que se sabe del informe de Mueller dado el hermetismo con que trabajó y manejó la información su oficina. Un funcionario del DOJ adelantó a medios bajo anonimato que el fiscal especial decidió no presentar nuevas acusaciones contra sujetos de la investigación, lo que eximió de cargos de conspiración criminal a miembros de la campaña de Trump y de obstrucción a la justicia al propio presidente . Sin embargo, eso no significa que no puedan abrirse nuevos procesos en cortes federales y por órdenes del DOJ contra el mandatario estadounidense o contra miembros de su campaña.