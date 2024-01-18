Cambiar Ciudad
Política

Hunter Biden acuerda declarar en el Congreso para evitar denuncia por desacato

La idea de los republicanos era someter la resolución de desacato esta semana ante el pleno de la Cámara Baja, pero cuando los abogados del hijo del presidente anunciaron su disposición a declarar se puso en pausa la medida.

Por:
Univision y EFE
Video ¿Cuál era el objetivo de Hunter Biden al aparecer de manera imprevista en la Cámara Baja? El debate en Línea de Fuego

Hunter Biden, acordó este jueves con los republicanos acudir al Congreso a declarar el próximo 28 de febrero como parte de la investigación de juicio político en contra de su padre por presunto tráfico de influencias. El hijo del presidente Joe Biden tomó esta decisión después de que la semana pasada se iniciara un proceso para denunciarle por desacato al Congreso por haber incumplido una citación anterior.

En un comunicado, los presidentes de los comités Judicial y de Supervisión de la Cámara Baja, Jim Jordan y James Comer, respectivamente, explicaron el acuerdo y que Hunter Biden declarará después de que lo hagan otros miembros de la familia Biden y sus socios.

PUBLICIDAD

Otro de los citados a declarar es James Biden, hermano del presidente, con el que aún se está trabajando para acordar una fecha.

El hijo de Biden estaba citado a declarar a puerta cerrada el 13 de diciembre pasado, pero en lugar de presentarse ante el comité solo dio una declaración a periodistas a los pies del Capitolio asegurando que no se iba a prestar a participar en una "investigación ilegítima".

Más sobre Política

Trump dice que hay "demasiados" festivos en EEUU (pero él ha pasado casi un cuarto de su actual presidencia jugando golf)
5 mins

Trump dice que hay "demasiados" festivos en EEUU (pero él ha pasado casi un cuarto de su actual presidencia jugando golf)

Política
Israel ya habla de “arrasar” y ocupar Gaza y la promesa de Trump de pacificar Medio Oriente se hace más oscura
6 mins

Israel ya habla de “arrasar” y ocupar Gaza y la promesa de Trump de pacificar Medio Oriente se hace más oscura

Política
Por qué EEUU desplegó un buque de guerra diseñado para interceptar misiles balísticos a aguas de la frontera con México
2 mins

Por qué EEUU desplegó un buque de guerra diseñado para interceptar misiles balísticos a aguas de la frontera con México

Política
¿Quién es Al Green, el representante que fue expulsado del discurso de Trump?
1:27

¿Quién es Al Green, el representante que fue expulsado del discurso de Trump?

Política
¿Por qué congresistas demócratas se vistieron de rosa durante el discurso de Trump ante el Congreso?
0:39

¿Por qué congresistas demócratas se vistieron de rosa durante el discurso de Trump ante el Congreso?

Política
De las vacunas causan autismo al wifi da cáncer: las declaraciones más infundadas de Kennedy Jr.
7 mins

De las vacunas causan autismo al wifi da cáncer: las declaraciones más infundadas de Kennedy Jr.

Política
En un minuto: DOJ despide a funcionarios que trabajaron en las investigaciones al presidente Trump
1:08

En un minuto: DOJ despide a funcionarios que trabajaron en las investigaciones al presidente Trump

Política
En un minuto: La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento
1:05

En un minuto: La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento

Política
La toma de posesión de Donald Trump en un minuto
1:00

La toma de posesión de Donald Trump en un minuto

Política
La risa viral de Hillary Clinton cuando Trump dice que cambiará el nombre del golfo de México
0:30

La risa viral de Hillary Clinton cuando Trump dice que cambiará el nombre del golfo de México

Política

Al haber desobedecido la citación, los republicanos aprobaron la semana pasada en los comités Judicial y de Supervisión de la Cámara Baja una resolución de desacato al Congreso, empezando así el proceso para denunciar a Hunter Biden penalmente.

Notas Relacionadas

Por qué la investigación de 'impeachment' a Joe Biden no es el 'impeachment'

Por qué la investigación de 'impeachment' a Joe Biden no es el 'impeachment'

Política
6 min


La idea de los republicanos era someter la resolución de desacato esta semana ante el pleno de la Cámara Baja, pero cuando los abogados del hijo del presidente anunciaron su disposición a declarar se puso en pausa la medida.

Comer y Jordan, advirtieron que no iban a tolerar "ninguna maniobra o retraso adicional por parte de Hunter Biden".

Hunter Biden está siendo investigado por la mayoría republicana de la Cámara Baja como parte de juicio político o "impeachment" abierta contra su padre por presunto tráfico de influencias para beneficiar a familiares en negocios en el extranjero.

Notas Relacionadas

¿Se acerca un juicio político a Biden con la formalización de la investigación para su 'impeachment'?

¿Se acerca un juicio político a Biden con la formalización de la investigación para su 'impeachment'?

Política
7 min


Los republicanos aseguran que la familia Biden -especialmente su hijo Hunter- recibió más de 15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China entre 2014 y 2019. Sus socios habrían recibido otros 9 millones de dólares.

En paralelo a la investigación en el Congreso, el polémico hijo de Biden tiene dos causas penales abiertas, una por fraude fiscal en California y otra por compra ilegal de armas en Delaware.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video La polémica e inesperada aparición de Biden en la audiencia en la que el Congreso discutía sobre él
Relacionados:
PolíticaJoe BidenHunter BidenCongresoCámara de RepresentantesCámara de Representantes de los Estados UnidosRepublicanosTráfico de InfluenciasInvestigaciónImpeachmentDestituciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX