Los aranceles 2.0 de Trump: ¿Quién pagará por ellos?
Endurecer los aranceles a productos que llegan desde fuera de Estados Unidos, en parte para presionar a otros países, es una de las promesas electorales de Donald Trump con un potencial impacto dentro y fuera del país.
Los aranceles podrían agriar las relaciones con sus vecinos, México y Canadá; alterar el comercio con esos socios clave y con China, y trastocar la lucha de la Reserva Federal con los altos precios que han afectado a millones de hogares.
Más allá de los porcentajes de aranceles de los que habló Trump durante la campaña, se desconoce cómo y desde cuándo serían aplicados los cambios arancelarios. Formalmente, Trump solo ha anunciado sin dar detalles la creación de un Servicio de Rentas Externas —el equivalente al Servicio de Rentas Internas (IRS en en inglés) que cobra los impuestos federales— para que recaude lo que ingrese por los aranceles.
Estados Unidos ya cobra aranceles a través de agencias existentes, el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por lo que no queda clara la estrategia detrás de un nuevo Servicio de Rentas Externas que haga lo que otros ya hacen, cuando un objetivo de Trump es recortar el gasto del gobierno.
Aquí respondemos preguntas clave sobre los aranceles, desde qué son hasta cuánta autoridad tiene un presidente sobre ellos y cómo podrían responder los países si los elevan.
¿Qué son los aranceles?
En simple, un arancel es un impuesto a los productos del exterior. Es una forma de quitarle competitividad a los productos importados, haciendo que cuesten más, y tratar de impulsar el consumo de los que se fabrican localmente.
Se pueden fijar de distintas maneras. Una de ellas es imponiendo el pago de un porcentaje sobre el valor del producto. Esta es la que más se parece a lo que ha dicho Trump.
Un arancel también puede ser fijado con el pago de una cantidad específica por una unidad de un producto. Podría ser por ejemplo el pago de $1 por cada computadora que entre a Estados Unidos desde un país específico.
O pueden activarse o ajustarse gradualmente cuando se alcanza una cuota determinada, como por ejemplo 100 unidades de un auto particular o 1,000 barriles de petróleo.
Aquí lo explicamos visualmente.
¿Quién paga por los aranceles?
Donald Trump ha dicho en el pasado que los países que exportan a Estados Unidos pagan por los aranceles.
Pero, en la práctica, son las empresas que importan productos en Estados Unidos las que pagan por ellos. Y, luego, esas empresas usualmente trasladan el costo total o parcial de esos aranceles a quienes les compran.
Datos de lo que ocurrió con los aranceles en el primer gobierno de Trump ayudan a entenderlo.
En 2018, durante el primer gobierno de Trump, Estados Unidos impuso aranceles a importaciones que sumaron casi $283,000 millones. Las tasas iban desde el 10% hasta el 50%, de acuerdo con un análisis del Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER en inglés), respetado porque es el que decreta cuando Estados Unidos entró en una recesión.
NBER encontró que los aranceles impuestos por Estados Unidos pasaron “casi por completo” a los precios a los consumidores del país. Es decir, fueron los consumidores los que pagaron finalmente por ellos.
También ocurrió otra cosa.
Cuando Trump endureció los aranceles en su primer gobierno, los socios comerciales tomaron represalias y respondieron con medidas similares. China, por ejemplo, elevó sus aranceles promedio al 16% en medio de esa “guerra comercial”.
“Fue el primer episodio a gran escala de una competencia de aranceles proteccionistas desde la Gran Depresión de la década de 1930”, mencionó el análisis de NBER.
¿Por qué preocupa mucho el impacto de los aranceles sobre la inflación?
Economistas coinciden en que, por lo general, alzas a los aranceles llevan a subidas de los precios al consumidor.
Como explicamos en la pregunta anterior, el Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER en inglés) encontró que los aranceles impuestos por Estados Unidos en 2018 —durante el primer mandato de Donald Trump— pasaron “casi por completo” a los precios a los consumidores del país. Es decir, fueron los consumidores los que pagaron finalmente por ellos.
Que se repita ese escenario preocupa más que antes porque Estados Unidos registró entre 2021 y buena parte de 2024 un período de alta inflación.
Y, si bien el alza de los precios se ha suavizado frente a los acelerados ritmos de 2022 (como se ve en el gráfico de abajo), todavía se debe desacelerar más para llegar al objetivo que quiere ver la Reserva Federal (Fed): 2% anual.
De hecho, la subida de los precios al consumidor se ha acelerado un poco de forma persistente en los últimos meses y en diciembre rozó el 3% anual.
Esto complicaría la lucha de la Fed para enfriar los precios y podría abrir la posibilidad de peleas entre Trump y el banco central, pues en el pasado él ha defendido mantener las tasas de interés en niveles bajos que ahora no serían posibles de implementar.
La Fed batalló contra la inflación llevando su tasa referencial a su nivel más alto en casi dos décadas durante 2022 y 2023. La mantuvo sin cambios hasta septiembre de 2024, cuando comenzó a bajarla gradualmente.
Una inflación que dé señales de acelerarse haría que la Fed pause los recortes de su tasa de interés. El banco central ya dijo a fines del año pasado que iría con más calma en 2025 para no poner en riesgo el camino ganado enfriando el alza de los precios.
¿Puede un presidente fijar aranceles en nombre de EEUU?
En algunos casos. La Constitución de Estados Unidos entregó al Congreso el poder de fijar y recaudar aranceles y de regular el comercio con otros países, recuerda el Congressional Research Service.
Sin embargo, el Congreso ha autorizado en decenas de estatutos al presidente a ajustar las tasas arancelarias en respuesta a preocupaciones puntuales relacionadas con la política exterior de Estados Unidos y la seguridad nacional, agrega.
Está, por ejemplo, la sección 232 del Trade Expansion Act de 1962 que autoriza al presidente a ajustar aranceles sobre importaciones que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Están también la sección 5 de Trading with the Enemy Act y la sección 203 del International Emergency Economic Powers Act que permiten al mandatario fijar aranceles en tiempos de guerra o emergencia.
Invocar en específico el International Emergency Economic Powers Act ha sido evaluado por el equipo económico de Trump, de acuerdo con un reporte de CNN. Trump declararía una emergencia económica nacional para justificar la ‘activación’ de esa ley y poder así ajustar los aranceles, agregó ese reporte.
Usando esa misma ley, el equipo de Trump también ha evaluado ajustar aranceles de forma gradual, a un ritmo de entre 2% y 5% mensual, según dijeron fuentes a la agencia Bloomberg.
Nada de esto ha sido confirmado formalmente por el equipo de Trump, que en campaña amenazó con aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y con aranceles del 60% a los de China, socios comerciales clave para Estados Unidos.
¿Cuánto recauda EEUU en aranceles?
En el año fiscal 2024, los ingresos por los aranceles recaudados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza alcanzaron $77,000 millones y representaron un bajo 1.57% de todos los ingresos del gobierno federal.
La recaudación de aranceles nunca ha supuesto más del 2% de los recaudos anuales en los pasados 70 años, de acuerdo con datos del Congressional Research Service.
Esos números han permanecido en niveles bajos porque la política arancelaria de Estados Unidos ha mayormente apuntado a impulsar el comercio global y lograr con ese comercio otros objetivos de política externa, agrega.
¿Cuánto se recaudaría si Trump cumple la amenaza de aranceles a México, Canadá y China?
Imposible tener certeza sin detalles concretos de cómo se endurecerán potencialmente los aranceles.
Pero el grupo Tax Foundation estimó que si se imponen permanentemente los porcentajes arancelarios del 25% a México y Canadá y del 60% a China que propuso Trump, Estados Unidos recaudaría $1.2 billones entre 2025 y 2034.
A pesar de esa suma, esos aranceles reducirían el tamaño de la economía de Estados Unidos en 0.4% y eliminarían 344,900 empleos, estimó el grupo. Esto sin tomar en cuenta las potenciales represalias que podrían tomar esos países.