Los aranceles 2.0 de Trump: ¿Quién pagará por ellos?

Endurecer los aranceles a productos que llegan desde fuera de Estados Unidos, en parte para presionar a otros países, es una de las promesas electorales de Donald Trump con un potencial impacto dentro y fuera del país.

Los aranceles podrían agriar las relaciones con sus vecinos, México y Canadá; alterar el comercio con esos socios clave y con China, y trastocar la lucha de la Reserva Federal con los altos precios que han afectado a millones de hogares.

Más allá de los porcentajes de aranceles de los que habló Trump durante la campaña, se desconoce cómo y desde cuándo serían aplicados los cambios arancelarios. Formalmente, Trump solo ha anunciado sin dar detalles la creación de un Servicio de Rentas Externas —el equivalente al Servicio de Rentas Internas (IRS en en inglés) que cobra los impuestos federales— para que recaude lo que ingrese por los aranceles.

Estados Unidos ya cobra aranceles a través de agencias existentes, el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por lo que no queda clara la estrategia detrás de un nuevo Servicio de Rentas Externas que haga lo que otros ya hacen, cuando un objetivo de Trump es recortar el gasto del gobierno.

Aquí respondemos preguntas clave sobre los aranceles, desde qué son hasta cuánta autoridad tiene un presidente sobre ellos y cómo podrían responder los países si los elevan.