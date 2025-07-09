“Un impacto negativo en los niños”: ley fiscal de Trump afecta la seguridad social y alimentaria de recién nacidos

Video ¿Cómo la ley fiscal de Trump impactaría a Illinois? Esto advierten congresistas y grupos comunitarios

Los recortes masivos e históricos a programas de salud y alimentarios incluidos en el paquete fiscal que Donald Trump promulgó afectarán a los más vulnerables: recién nacidos y niños.

Muchas familias de clase media y adineradas se beneficiarán de la legislación, pero se han recortado los programas que ayudan a las familias de bajos ingresos a mantener la salud de sus bebés.

Si bien el dinero estatal financia en algunos casos las escuelas públicas y preescolares, los programas que apoyan a los niños más pequeños cuentan en gran medida con el apoyo del gobierno federal.

La ley extiende los recortes de impuestos que Trump aprobó durante su primer mandato y destina miles de millones de dólares adicionales a la seguridad fronteriza, en su intento por intensificar su ofensiva contra la inmigración.

Para financiar estas iniciativas, la ley recorta Medicaid y los cupones de alimentos —programas de los que dependen los hogares pobres con niños— en más de un billón de dólares.

La legislación, que los republicanos denominaron la "gran y hermosa ley" de Trump, traerá beneficios para las familias con hijos.

Aumenta los créditos fiscales, incluyendo uno que ahora permite a los padres deducir hasta $2,200 por hijo de sus impuestos. Además, introduce cuentas de inversión para recién nacidos, llamadas "Cuentas Trump", cada una con un capital inicial de $1,000 del gobierno.

Aun así, los defensores afirman que no compensan lo que los niños probablemente perderán bajo la ley. Y temen lo que viene después, ya que el próximo presupuesto de Trump propone más recortes a los programas que ayudan a los padres y a los bebés.

Los recortes de Medicaid podrían aumentar la presión sobre las familias

Más de 10 millones de estadounidenses dependen de Medicaid para su atención médica. Cerca del 40% de los nacimientos están cubiertos por Medicaid. Los recién nacidos también tienen derecho a recibirlo cuando sus madres lo reciben.

La nueva ley no excluye a los niños pequeños ni a sus padres de Medicaid. Establece requisitos de trabajo para adultos sin hijos y adultos con hijos mayores de 13 años. Sin embargo, los pediatras advierten que los recortes se sentirán ampliamente, incluso entre quienes no usan Medicaid.

Se espera que los recortes a Medicaid ejerzan una presión financiera sobre los proveedores de atención médica, obligándolos a recortar sus servicios menos rentables.

Esto suele ocurrir en pediatría, donde los pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de usar Medicaid, según Lisa Costello, pediatra de Virginia Occidental que preside el comité de políticas federales de la Asociación Americana de Pediatría.

El efecto dominó que impactará la atención pediátrica por la ley de Trump

Los efectos dominó podrían exacerbar la escasez existente de pediatras y camas de hospital para niños.

“Cualquier recorte a ese programa tendrá un impacto negativo en los niños, ya sean consultorios pediátricos que dependen de Medicaid para permanecer abiertos o hospitales infantiles”, dijo Costello.

Los estados también utilizan Medicaid para financiar programas que van más allá de la atención médica convencional, incluyendo terapias para niños pequeños con discapacidades.

Según la ley, los estados asumirán una mayor parte de la factura de Medicaid, lo que significa que los programas opcionales corren el riesgo de sufrir recortes.

Si bien los padres de niños pequeños están exentos del requisito de trabajo, los beneficiarios deben verificar que cumplen con el requisito o que están exentos de él cada seis meses.

Los críticos temen que los adultos elegibles pierdan su cobertura debido a los nuevos requisitos de declaración.

Si un adulto pierde la cobertura de Medicaid, podría aumentar el estrés familiar y dificultar que los padres lleguen a fin de mes, lo cual puede afectar negativamente a los jóvenes.

Además, los padres que pierden su seguro médico tienen menos probabilidades de llevar a sus hijos al médico.

“Cuando los padres pierden su seguro médico, a menudo piensan que sus hijos ya no son elegibles, incluso si ese no es el caso”, dijo Cynthia Osborne, profesora de educación temprana y directora ejecutiva del Centro de Impacto de Políticas Prenatal-to-3 de la Universidad de Vanderbilt.

La ley aumenta los créditos fiscales… para quienes califican

La ley aumenta el crédito tributario por hijo a $2,200 por hijo, en comparación con los $2,000 anteriores. Sin embargo, los padres que no ganan lo suficiente para pagar el impuesto sobre la renta seguirán sin recibir el beneficio, y muchos solo lo verán parcialmente.

La medida también incluye dos disposiciones destinadas a ayudar a las familias a pagar el cuidado infantil, que en muchos lugares cuesta más que una hipoteca.

En primer lugar, aumenta el crédito fiscal que reciben los padres por gastar dinero en cuidado infantil. También amplía un programa que otorga créditos fiscales a las empresas por proporcionar cuidado infantil a sus empleados.

Ambas medidas han sido criticadas por beneficiar generalmente a las empresas más grandes y a los hogares más ricos.

“Es una exención fiscal para empresas”, dijo Bruce Lesley, presidente del grupo de defensa First Focus on Children. “Hace que el cuidado infantil dependa de trabajar para un empleador que tenga el crédito”.

Las ‘Cuentas Trump’ con 1,000 dólares para recién nacidos

La ley lanza un programa que crea cuentas de inversión para recién nacidos. Las "Cuentas Trump" se financiarán con $1,000 del gobierno, y los niños podrán usar el dinero al llegar a la edad adulta para emprender un nuevo negocio, invertirlo en una casa o ir a la escuela.

A diferencia de otros programas de bonos para bebés, que generalmente se dirigen a grupos desfavorecidos, el programa federal estará disponible para familias de todos los ingresos.

Los promotores del programa han presentado las cuentas como una forma de impulsar a los jóvenes al llegar a la edad adulta y enseñarles los beneficios de invertir.

Los críticos argumentan que las familias en situación de pobreza tienen necesidades más inmediatas y que sus hijos deberían recibir una dotación mayor si el objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades.

Un programa de asistencia alimentaria enfrenta recortes

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrenta el mayor recorte de su historia bajo esta ley.

Por primera vez, exigirá que los padres trabajen para acceder al beneficio si sus hijos tienen 14 años o más. Pero incluso los hogares con niños pequeños podrían sufrir el impacto.

La ley expulsa a algunos inmigrantes, incluidos aquellos con estatus legal, de la asistencia alimentaria. Dificulta que las personas califiquen al cambiar la forma en que se consideran sus facturas de servicios públicos.

Históricamente, el SNAP ha sido financiado por el gobierno federal, pero bajo la nueva ley, los estados tendrán que asumir parte de la carga financiera.

Los gobiernos con problemas de liquidez podrían implementar nuevos requisitos que dificulten la elegibilidad de las personas, señaló Katie Bergh, analista principal de políticas del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Algunos estados podrían decidir abandonar el programa por completo.

“Este proyecto de ley se aleja fundamentalmente de un compromiso nacional de larga data de garantizar que los niños de bajos ingresos en todos los estados puedan recibir la asistencia alimentaria que necesitan”, dijo Bergh.

