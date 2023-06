Hunter Biden y Donald Trump, cómo sus casos impactan la campaña presidencial 2024

El de Hunter Biden porque puede ser usado contra el actual presidente, quien también espera mantenerse en la Casa Blanca otros cuatro años. Aunque el caso que negoció con el Departamento de Justicia no es el más cargado políticamente y los pecados del hijo no son necesariamente imputables al padre (no se ha encontrado vínculo alguno), servirá para que muchos conservadores pinten como una mafia corrupta a los demócratas y, en especial, a la familia del mandatario.