¿'Made in USA'? Multan a marca pro-Trump acusada de vender mercancía china como fabricada en el país

Sus camisetas, chaquetas, suéteres y otra mercancía incluyen etiquetas de "Made in the USA", "Made in America", " 100% AMERICAN MADE", o "BEST DAMN AMERICAN MADE GEAR ON THE PLANET". Pero, de acuerdo con las autoridades federales, Lions Not Sheep Products, LLC, engañó a sus clientes porque "en la mayoría de los casos" los productos era importados, la mayoría de China, y solo tenían acabados realizados en el país.