¿Puede Elon Musk y su DOGE acceder a tu Seguro Social, tu reembolso de impuestos y a tu cuenta bancaria?

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un organismo que no es oficial y que fue creado por el presidente Donald Trump para que lo dirija Elon Musk, está trabajando para cerrar oficinas federales y acceder a registros sensibles que pueden incluir datos superconfidenciales de personas de a pie.

Luego de la arremetida más sonora de esta semana, la de intentar despedir a prácticamente todo el personal de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional USAID y ofrecer a empleados federales un plan de pago para que renuncien, la nueva y última 'aventura' de DOGE se centra en el Departamento del Tesoro.

DOGE ha estado intentando acceder a registros del Departamento del Tesoro que contienen información altamente confidencial y personal de millones de personas: números de Seguro Social, reembolsos de impuestos, cuentas bancarias y otros pagos a contribuyentes.

Pero, ¿puede Elon Musk y su DOGE acceder a todos esos registros privados y confidenciales de millones de personas?

Un juez vuelve a decirle que "no" a Musk y Trump

Este sábado, un juez federal ha frenado la iniciativa. El magistrado ha bloqueado el acceso de DOGE a registros del Tesoro. La medida responde a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra Trump, acusándolo de permitir que ese ente no gubernamental ni oficial dirigido por Musk, accediera ilegalmente al sistema de pagos del Tesoro.

El juez Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una orden preliminar que impide el acceso de DOGE a estos datos y ordenó la destrucción inmediata de cualquier información que ya haya sido descargada.

“No se ha presentado ninguna justificación legal para este acceso extraordinario a información financiera altamente sensible de los ciudadanos estadounidenses”, afirmó el juez en su fallo.



Además, fijó una audiencia para el 14 de febrero, donde se evaluará si la prohibición se mantiene de manera permanente.

DOGE, Elon Musk y la arremetida contra el Gobierno

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX y X, llega a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero de 2025 en Washington, DC. Imagen Chip Somodevilla/Getty Images



Muchos critican la estrategia de Trump de usar un departamento creado por él mismo, que no es oficial, para hacer reformas de Gobierno, dejando afuera las voces de los representantes electos por los estadounidenses, que están en el Congreso de EEUU.

Según la demanda, el acceso de DOGE al sistema de pagos del Tesoro podría resultar en la interrupción de fondos previamente aprobados por el Congreso, lo que excedería la autoridad del Departamento del Tesoro.

También alega que el secretario del Tesoro elegido por Trump, Scott Bessent, modificó políticas de protección de datos para permitir la entrada de DOGE a los registros financieros.

“Esta decisión ignoró por completo las obligaciones legales de proteger estos datos y desestimó las expectativas de privacidad de los beneficiarios federales”, señala la demanda.



Voces demócratas, además, han dicho que el objetivo de Trump de despedir a miles de personas que cumplen funciones en el Gobierno tiene que ver con el recorte de impuestos que él mismo impulsó en 2017 a corporaciones y multimillonarios y el déficit fiscal que eso conlleva.

El Tesoro maneja decenas de funciones diferentes, entre ellas, reembolsos de impuestos y temas vinculados al Seguro Social.

DOGE, una oficina creada por la administración Trump para reducir lo que considera gastos gubernamentales innecesarios, ha sido objeto de críticas desde su inicio. Sus defensores argumentan que su misión es eliminar presuntos despilfarros, mientras que sus detractores advierten que Musk está utilizando su influencia para expandir su control sobre los recursos del gobierno.

Musk, quien tiene contratos con el Gobierno de EEUU, ahora lo supervisa

“Este grupo (DOGE) no electo, dirigido por el hombre más rico del mundo, no está autorizado para manejar estos datos y buscó este acceso para bloquear ilegalmente pagos de los que dependen millones de personas”, denunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los críticos dicen que, además, hay asuntos éticos no resueltos: Musk tiene contratos multimillonarios con agencias del Gobierno federal, por ejemplo con su empresa SpaceX, de viajes espaciales.

¿Cómo podría el hombre más rico del mundo con jugosos contratos gubernamentales supervisar a ese mismo Gobierno con el que tiene contratos?, se preguntan los opositores.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, advirtió sobre los riesgos de permitir que DOGE acceda a información confidencial del Tesoro: "Este es el mayor robo de datos en la historia de Estados Unidos... DOGE es un grupo de ‘tech bros’ revisando registros confidenciales y sistemas de pago. ¿Qué podría salir mal?".



Musk ha restado importancia a las acusaciones, argumentando que su equipo solo busca identificar irregularidades en los pagos y optimizar el gasto público. En su red social X, Musk se burló de las críticas y afirmó que “DOGE está ahorrando millones a los contribuyentes”. Sin embargo, las preocupaciones sobre su creciente influencia en el gobierno siguen aumentando.

El Congreso también ha comenzado a investigar el papel de DOGE en la administración pública. Legisladores demócratas han exigido al Departamento del Tesoro una explicación sobre cómo se otorgó el acceso a estos datos, mientras que sindicatos y organizaciones civiles han presentado demandas adicionales para frenar este avance.

Además, dos empleados del Tesoro con permisos de “solo lectura” fueron temporalmente bloqueados del sistema por orden de un juez en Washington, lo que sugiere que el caso podría derivar en restricciones aún más amplias.

