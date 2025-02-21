En el gobierno de Trump, casi todos los departamentos importantes funcionan como agencias de inmigración

Video ¿A qué programas se refiere Trump en su orden para que indocumentados no accedan a beneficios federales?

Agentes de la DEA promocionando arrestos por violaciones de las normas migratorias, agentes del IRS examinando documentos de identidad, militares escoltando vuelos de deportación... mientras el gobierno de Donald Trump trabaja en la promesa del presidente de acabar con la inmigración ilegal y llevar a cabo deportaciones masivas, la oleada de actividad se ha extendido a todo el gobierno federal, mucho más allá del Departamento de Seguridad Nacional, la oficina tradicionalmente encargada de la mayoría de las funciones de inmigración y seguridad fronteriza.

Las amplias promesas del presidente Trump se han traducido en dedicar a toda la administración federal a la aplicación de la ley de inmigración. En otras palabras, en el gobierno casi todos los departamentos importantes del gabinete son virtuales agencias de inmigración.



Los departamentos de Estado, Defensa y Justicia han hecho de la inmigración una clara prioridad en su trabajo y en sus mensajes públicos. Partes de los departamentos del Tesoro y de Salud y Servicios Humanos han estado involucrados. Y se espera que el alcance y el enfoque en la inmigración solo crezcan, con el republicano firmando a última hora del miércoles una orden ejecutiva destinada a poner fin a los beneficios federales para las personas que están en EEUU ilegalmente.

“La amplitud de lo que está sucediendo en estas primeras semanas es mucho mayor que la que vimos durante el primer gobierno de Trump”, dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada de políticas del Migration Policy Institute.

A continuación, se presenta un vistazo a cómo se está desarrollando la aplicación de las leyes de inmigración en todo el gobierno federal.

La inmigración como prioridad del Departamento de Estado

Trump ha prometido “deportaciones masivas”, lo que significa no solo arrestar a la mayor cantidad posible de personas que se encuentran en EEUU de manera ilegal, sino también proceder a expulsarlas del país.

Ahí es donde entra en juego el Departamento de Estado.

El primer viaje internacional de Marco Rubio como secretario de Estado fue a América Central, y regresó con acuerdos para que Guatemala, Panamá y El Salvador acepten a deportados de otras naciones. Eso ayuda a los funcionarios a abordar una barrera clave: muchos países no aceptan a sus ciudadanos cuando son deportados desde EEUU.

Otros temas fueron parte del viaje de Rubio (la influencia china en el Canal de Panamá, por ejemplo), pero la migración estaba en lo más alto de su agenda.

Tom Warrick, un ex alto funcionario antiterrorista del DHS que ahora está en el Atlantic Council, un grupo de expertos no partidista, dijo que ese no siempre fue el caso.

“Para el DHS, para ICE en particular, es: '¿qué necesitamos que hagan los países extranjeros?'. Para el Departamento de Estado, ahora es su trabajo salir y hacer de eso su máxima prioridad'”, dijo.

El elegido por Trump para el puesto de adjunto de Rubio, Christopher Landau, fue embajador en México de 2019 a 2021 y jugó un papel clave en la implementación de la política de Quédate en México y, como Rubio, habla español con fluidez.

Esa es otra señal de la importancia de la inmigración, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una menor inmigración.

“El solo hecho de que los dos sean las personas número 1 y 2 en el Departamento de Estado sugiere que la administración se está centrando nuevamente en nuestro propio patio trasero”, dijo Krikorian. “Y el control de la inmigración es una gran parte de eso”.

Y el martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designó a 600 agentes del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado para que ayudaran a “arrestar y deportar” a personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Un papel militar intensificado

El Departamento de Defensa ha desempeñado un papel en la seguridad fronteriza desde la administración de George W. Bush, con tropas en servicio activo y de la Guardia Nacional enviadas a la frontera entre Estados Unidos y México para respaldar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Pero esta administración ha tomado medidas tempranas de alto perfil que van más allá.

El Pentágono ha aumentado el número de militares en la frontera y ha prometido más. En lugar de depender únicamente de los vuelos chárter del ICE, se han utilizado aviones de la Fuerza Aérea para realizar 26 vuelos de deportación, una medida poco común.

En su primer viaje como secretario de Defensa, Pete Hegseth visitó a las tropas en la frontera y dijo que todos los recursos del departamento estaban sobre la mesa para ayudar. Eso incluye la base de Guantánamo, donde los funcionarios han enviado vuelos de deportación.

Las órdenes ejecutivas del gobierno del 20 de enero describen otros posibles cambios para el Departamento de Defensa.

La declaración de Trump de una emergencia nacional en la frontera sur indica que podría redirigir dinero para la construcción del muro fronterizo, algo que hizo durante su primer mandato. Y dio a Hegseth y Noem 90 días para hacer recomendaciones sobre lo que se necesita para tomar el control completo de la frontera sur, incluyendo si invocar la Ley de Insurrección. Eso permitiría a los funcionarios eludir las reglas que limitan la participación militar en tareas de aplicación de la ley civil.

Warrick dijo que el público en general ha estado en gran medida de acuerdo con que el Pentágono participe "entre bastidores", pero eso podría cambiar si el papel se vuelve más visible.

“Existe una línea muy clara en la mente del pueblo estadounidense que no quiere ver a militares uniformados arrestando inmigrantes, especialmente en sus hogares, escuelas y lugares de culto”, dijo Warrick.

El Departamento de Justicia y las “ciudades santuario”

Unos días después de asumir el cargo, la fiscal general, Pam Bondi, apuntó a lo que la administración considera un impedimento clave: las ciudades y los estados que no cooperan con las autoridades de inmigración para identificar y deportar a las personas que se encuentran en el país ilegalmente. Son las conocidas como ciudades santuario.

Bondi anunció una demanda dirigida al fiscal general y al gobernador de Nueva York por una ley estatal que permite a las personas que podrían no estar en EEUU legalmente obtener licencias de conducir. Días antes, otra demanda del Departamento de Justicia contra Chicago y el estado de Illinois, alegó que sus leyes santuario “ frustran los esfuerzos federales”.

“Este es un nuevo Departamento de Justicia”, dijo Bondi, que apareció junto a Tammy Nobles, cuya hija de 20 años, Kayla, fue asesinada en 2022 por un hombre que entró ilegalmente a Estados Unidos desde El Salvador.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración de Control de Drogas (DEA) han participado en operaciones de alto perfil del ICE para encontrar y arrestar a migrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

Putzel-Kavanaugh dijo que esas agencias solían desempeñar funciones en línea con sus prioridades, como perseguir un cargo por drogas. Ahora, es una “agenda mucho más publicitada y mucho más enfocada en el Departamento de Justicia”, dijo.

La administración también ha recurrido a la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia para retener a los migrantes detenidos, reforzando la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Incluso el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha sido incluido como parte de la aplicación de la ley de inmigración: Noem le pidió al brazo del Departamento del Tesoro que ayudara a identificar a los empleadores involucrados en prácticas de contratación ilegales y que monitoreara a los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

Y la administración suspendió esta semana un programa administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que brinda servicios legales a niños migrantes que viajan solos.

¿Cuál podría ser el próximo?

Krikorian dijo que está esperando que el Departamento de Trabajo asuma un papel más importante, especialmente a medida que la aplicación de la ley en el lugar de trabajo se convierte en una estrategia más importantes del gobierno.

Y para el Departamento de Educación, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk accediendo a datos de préstamos estudiantiles federales que incluyen el estado de ciudadanía de sus padres, los defensores de los estudiantes temen que la administración use esa información para identificar a personas que se encuentran en el país ilegalmente.

En la orden ejecutiva firmada el miércoles, Trump busca terminar con "todos los beneficios financiados por los contribuyentes para los extranjeros ilegales", pero no estaba claro de qué se trata: generalmente no califican, excepto para atención médica de emergencia.

Sí que los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el 12º grado, independientemente de su estatus migratorio, según un fallo de la Corte Suprema de 1982.

La orden manda a todos los departamentos y agencias que identifiquen los gastos en prestaciones federales que sean incompatibles con una ley de asistencia social de 1996 que niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que se encuentran en el país ilegalmente.

