Por qué Nueva York y 19 estados más dan licencias de conducir a indocumentados

En su primera rueda de prensa, la fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles acciones legales contra funcionarios de Nueva York por una ley estatal de 2019 que permite a los inmigrantes obtener licencias de conducir emitidas por el estado sin importar su estatus legal, pero ese estado no es el único con una norma de ese tipo.

Al menos 19 estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes similares, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. A menudo se las llama leyes de “luz verde” o “licencia solo para conducir” y algunas llevan décadas en vigor.

Los detalles de estas leyes pueden diferir según el estado, incluyendo si la información del conductor puede ser compartida con autoridades federales, un aspecto clave para Bondi, quien calificó la ley de Nueva York como una “luz verde para la inmigración ilegal”.

A continuación, los detalles sobre estas licencias especiales:

¿Por qué la ley de Luz Verde de Nueva York es un problema ahora?

Como parte de las promesas de una dura campaña contra la inmigración del presidente Donald Trump, Bondi anunció en su primera conferencia de prensa que el gobierno federal planeaba demandar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a la gobernadora, Kathy Hochul, por la Ley de Luz Verde del estado.

Aunque la legislación se promulgó en parte para ayudar a mejorar la seguridad pública en las carreteras y facilitar que los conductores inmigrantes obtengan seguro, hay una disposición que Bondi dijo que requiere que el comisionado de vehículos motorizados del estado informe a los titulares de licencias cuando una agencia federal de inmigración haya solicitado su información.

“Está avistando a un inmigrante ilegal y es inconstitucional”, dijo. “Y por eso presentamos esta demanda”.

¿Qué estados tienen estas leyes de luz verde?

Además de Nueva York, otros estados con leyes que contemplan permisos solo de conducir son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington, que tiene la más antigua. Esta data de 1993 y permite a las personas sin números de Seguro Social proporcionar documentación alternativa para demostrar prueba de residencia, como una factura de suministros o un número de identificación fiscal.

Minnesota tiene una de las leyes más recientes. En 2023 se eliminaron los requisitos para que los solicitantes demostraran una presencia legal, lo que afectó a un estimado de 81,000 personas. Aunque no se les pide prueba de ciudadanía estadounidense o estatus de residencia permanente, los solicitantes deben proporcionar documentos identificativos como un pasaporte extranjero no vencido o un certificado de nacimiento certificado emitido por una jurisdicción extranjera. Según la ley estatal, los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota no envían los nombres ni la información personal de los solicitantes a ninguna agencia que vigile el cumplimiento de las leyes de inmigración.

¿Son como las licencias de conducir corrientes?

No. Aunque en general se evalúa si los titulares de estas licencias entienden las normas de tráfico, su licencia no puede ser utilizada para propósitos de identificación federal y a veces estatal, ni para votar. En Connecticut, por ejemplo, el Departamento de Vehículos Motorizados del estado deja claro en su sitio web que las licencias solo deben utilizarse para fines de conducción y para registrar un vehículo motorizado.

¿Por qué a algunos conservadores no les gustan estas licencias?

Algunos conservadores han argumentado que estos permisos solo para conducir fomentarán la inmigración ilegal, mientras que otros cuestionan si podrían llevar a fraude electoral en algunos estados.

El exgobernador de Massachusetts Charlie Baker, un republicano, vetó un proyecto de ley en 2022 que permitía a los inmigrantes sin estatus legal obtener una licencia de conducir estatal “porque requiere que el Registro de Vehículos Motorizados emita credenciales estatales a personas sin la capacidad de verificar su identidad”.

“En consecuencia, una licencia de conducir estándar de Massachusetts ya no confirmará que una persona es quien dice ser”, agregó en una carta a los legisladores.

La legislatura anuló el veto de Baker. Más tarde ese año, en una elección de media legislatura, los votantes acordaron mantener la medida en una votación estatal.

