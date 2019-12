Gobierno de Trump da un paso más para recortar cupones de comida: casi 700,000 beneficiarios quedarán por fuera

La nueva regla anunciada el miércoles —y que regirá desde abril de 2020— endurecerá los requisitos para aquellos adultos sin dependientes ni discapacidades, cerca de 7% de las personas inscritas, calcula el gobierno. La ley actual establece que ellos no pueden recibir los SNAP por más de tres meses durante un periodo de tres años, a menos de que estén inscritos o empleados en un programa de educación o entrenamiento de unas 80 horas al mes.

Brandon Lipps, el subsecretario del Departamento de Agricultura para nutrición y servicios del consumidor, dijo a los reporteros que la nueva regla no afectará a niños, padres o aquellos mayores de 50 años; tampoco a personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Solo se aplicará a aquellos entre 18 y 49 años sin dependientes.

Las críticas a la decisión anunciada el miércoles por el gobierno no tardaron. Para Lisa Davis, vicepresidenta de la organización Share Our Strength, que promueve programas para acabar con el hambre en la niñez, criticó en declaraciones al diario The Washington Post que pese a la oposición del Congreso continuaran los esfuerzos por excluir a beneficiarios.