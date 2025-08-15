Jueza determina que el jefe de la policía de Washington DC debe permanecer en su cargo

Una jueza federal convenció al Departamento de Justicia de que se retracte de los esfuerzos del presidente Donald Trump por controlar el Departamento de Policía de Washington DC y señaló que emitirá una orden de restricción temporal si los cambios no se completan este mismo viernes, informó el diario The Washington Post.

Lla jueza federal de distrito Ana C. Reyes forjó una especie de acuerdo entre ambas partes —sin emitir un fallo— sobre la cuestión clave de quién dirige la fuerza policial de la capital de Estados Unidos.

El Distrito de Columbia había presentado más temprano una demanda judicial para impedir que el presidente Donald Trump asumiera el control de su departamento de policía, horas después de que su administración intensificara su intervención en las fuerzas del orden de la capital del país al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del departamento.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, solicitó una orden de restricción de emergencia en la demanda ante un tribunal federal, argumentando que la administración Trump está excediendo con creces las facultades legales del presidente.

“Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700,000 estadounidenses que consideran a DC su hogar. Esta es la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla”, declaró Schwalb. La demanda se produce después de que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, anunciara el jueves por la noche que el jefe de la DEA, Terry Cole, asumirá “los poderes y deberes conferidos al jefe de policía del Distrito de Columbia”.

La decisión de la jueza Reyes emitida en la tarde de este viernes no incluye el asunto relacionado con la colaboración entre la policía capitalina y las autoridades de inmigración.

"Ese tema lo revisará la próxima semana", según afirmó la propia jueza Ana Reyes citada por el Post. En una orden emitida esta semana, la fiscal general, Pam Bondi, nombró al principal funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA) como jefe del Departamento de Policía, a la vez que derogó las políticas policiales locales que limitaban la cooperación con las autoridades migratorias.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser ha dicho en redes sociales que "no existe ninguna ley que transfiera la autoridad de personal del Distrito a un funcionario federal". El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la demanda del distrito, y un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.

Los residentes están presenciando una importante demostración de fuerza

Una población ya tensa tras días de intensificación de las hostilidades ha comenzado a presenciar demostraciones de fuerza más significativas en toda la ciudad.

Tropas de la Guardia Nacional vigilaron algunos de los monumentos más famosos del mundo y los Humvees se posicionaron frente a la concurrida estación principal de tren. Voluntarios ayudaron a personas sin hogar a abandonar campamentos de larga data, cuyo destino a menudo era incierto.

La policía del Departamento de Seguridad Nacional se mantuvo en las afueras del Nationals Park durante un partido el jueves entre los Nacionales de Washington y los Filis de Filadelfia. Agentes de la DEA patrullaron The Wharf, una popular zona de vida nocturna, mientras que agentes del Servicio Secreto fueron vistos en el barrio de Foggy Bottom.

Bowser, quien se encontraba en una situación delicada entre la Casa Blanca republicana y el electorado de su ciudad, mayoritariamente demócrata, se encontraba fuera de la ciudad el jueves por un compromiso familiar en Martha's Vineyard, pero regresaría el viernes, según informó su oficina. El aumento de la visibilidad de las fuerzas federales en la ciudad, incluso en muchas zonas de alto tráfico, ha sido impactante para los residentes que siguen con sus vidas.

Trump tiene la facultad de asumir el control de las fuerzas del orden federales durante 30 días antes de que sus acciones sean revisadas por el Congreso, aunque ha dicho que reevaluará su decisión conforme se acerque la fecha límite. Los agentes instalaron un puesto de control en una de las populares zonas de vida nocturna de Washington DC, lo que provocó protestas. Las tropas estaban estacionadas afuera del centro de transporte de Union Station mientras los 800 miembros de la Guardia que fueron activados por Trump comenzaron misiones que incluyen seguridad de monumentos, patrullas de seguridad comunitaria y esfuerzos de embellecimiento, dijo el Pentágono.

Las tropas asistirán a las fuerzas del orden en diversas funciones, incluyendo puestos de control de tráfico y control de multitudes, según declaró el Mayor de la Guardia Nacional Micah Maxwell. Los miembros de la Guardia han recibido entrenamiento en tácticas de desescalada y equipos de control de multitudes, añadió Maxwell.

Los efectivos de la Guardia Nacional tienen una presencia semirregular en Washington DC, y suelen utilizarse durante eventos públicos masivos como la celebración anual del 4 de julio. Anteriormente, se han utilizado con regularidad para el control de multitudes en las estaciones de metro y sus alrededores.

Con información de The Associated Press.

