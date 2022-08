FBI temía que documentos en Mar-a-Lago pusieran en peligro "fuentes de inteligencia": lo que dice el afidavit del allanamiento a Trump

"Además, los agentes del FBI observaron marcas que reflejaban los siguientes controles de compatibilidad/difusión: HCS, FISA, ORCON, NOFORN y SI. Según mi capacitación y experiencia, sé que los documentos clasificados en estos niveles suelen contener NDI. Varios de los documentos también contenían lo que parecen ser notas manuscritas de FPOTUS", se indica haciendo referencia al expresidente Trump por las siglas FPOTUS (Former president of the United States).