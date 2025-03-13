Muere el representante demócrata por Arizona Raúl Grijalva, ferviente defensor de la comunidad latina en el Congreso

Video "La retórica racista de Trump ha tenido efecto": congresista sobre los resultados de las políticas del presidente

El congresista Raúl Grijalva falleció este jueves por la mañana tras librar "una batalla larga y valiente" contra el cáncer, anunció en un comunicado su oficina.

De acuerdo con su equipo, el representante de Arizona de 77 años falleció debido a complicaciones de sus tratamientos contra la enfermedad.

Grijalva había llegado a ser presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y era el demócrata de mayor rango en la comisión hasta este año. Había estado ausente del Congreso mientras se sometía a tratamiento contra el cáncer en los últimos meses.

Conocido por ser un defensor de la comunidad latina en el Congreso, Grijalva "presionó para que se crearan nuevos parques públicos, guarderías, clínicas de atención médica, negocios locales y viviendas asequibles que han dado nueva vida a los vecindarios de todo el sur de Arizona", resaltó su oficina.

Grijalva, hijo de un inmigrante mexicano, fue elegido miembro de la Cámara por primera vez en 2002. Conocido como líder liberal, dirigió el Caucus Progresista del Congreso en 2008 y dedicó gran parte de su carrera a trabajar en causas ambientales en el Comité de Recursos Naturales.

Renunció a ese cargo este año, después de anunciar que planeaba retirarse en lugar de postularse para la reelección en 2026.

Durante su mandato en el Congreso, Grijalva defendió la protección de especies en peligro de extinción y áreas silvestres, así como regulaciones más estrictas para las industrias del petróleo y el gas natural.

Desempeñó un papel clave en la redacción de la Ley del Sistema Nacional de Conservación del Paisaje y la Ley Federal de Restauración de Tierras, que fueron aprobadas y firmadas por el presidente Barack Obama. Grijalva había anunciado en abril del año pasado que le habían diagnosticado cáncer, pero que podría continuar con su trabajo. También buscó la reelección y ganó fácilmente en el distrito de tendencia azul.

