Un mexicoamericano y una puertorriqueña, los latinos que lideran la agenda legislativa en este Congreso

Recursos naturales

El cambio climático como tema ha variado en la opinión pública. Cuando los demócratas eran mayoría durante el primer periodo del presidente Barack Obama sólo un 25% creía que el calentamiento global estaba subestimado según un sondeo Gallup. Una encuesta realizada por The Wall Street Journal encontró que un 66% de los estadounidenses quieren combatir el cambio climático hoy.

Departamento del Interior

La reciente salida del secretario Ryan Zinke es un gran signo de interrogación. Hasta ahora el presidente Donald Trump no ha nominado a nadie para reemplazar a Zinke y el subsecretario David Bernhardt, abogado y ex cabildero de la industria petrolera quien comenzó a trabajar en el Departamento de Interior en 2001, lo está supliendo en el cargo.

Grijalva ha descrito su relación con el actual departamento del interior como desconectada. El congresista ha declarado en el récord de la Cámara de Representantes que ha enviado preguntas sobre diversos temas y no recibido respuesta. Después de la elección de noviembre el congresista advirtió que quiere respuestas y recalcó que, si es ignorado nuevamente, no vacilará en realizar citaciones para obligarlos a entregar información.

Aunque la legislación ha contado con amplio apoyo dentro del Congreso también tiene fuertes detractores, como el senador republicano de Utah Mike Lee, quien ha dicho que el programa se ha desviado de su meta original y el Congreso no debe permitir que el gobierno adquiera más terrenos que no es capaz de mantener.

Nydia Velázquez

"Fui elegida al Congreso en 1992 junto con un número récord de mujeres en lo que se llamó como el 'año de las mujeres'. Sin embargo, cuando llegué al Capitolio como la primera mujer puertoriqueña elegida al Congreso, no me vi reflejada en posiciones de liderazgo. Avanzar hasta donde he llegado hoy nunca fue fácil. Fue un trabajo duro y el apoyo de muchos colegas y mentores", aseguró Velázquez a Univisión Noticias a través de un cuestionario escrito.