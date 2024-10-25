Qué fueron las políticas de internamiento de niños nativos estadounidenses por las que Biden pidió disculpas 150 años después

Video Biden pide perdón por las atrocidades cometidas en los internados para niños indígenas

El presidente Joe Biden se disculpó formalmente este viernes con los nativos estadounidenses por la política de internamiento forzado de esas comunidades aplicada hace 150 años.

Durante su discurso en la comunidad indígena Gila River en Laveen Village, en Arizona, Biden calificó ese sistema como un “pecado” cometido por el gobierno estadounidense en contra de los pueblos originarios.

PUBLICIDAD

A través de ese sistema, el gobierno separó por la fuerza a los niños de sus padres, lo que el mandatario consideró una “mancha en la historia estadounidense”.

“Es un pecado en nuestra alma”, dijo Biden, con la voz llena de ira y emoción. "Francamente, no hay excusa de que esta disculpa haya tardado 150 años en realizarse".

Desde principios de los 1800 hasta la década de 1970, Estados Unidos administró cientos de internados en todo el país para que los niños nativos pasaran por una adaptación forzosa a la cultura de los colonos europeos, incluyendo su conversión al cristianismo.

"Formalmente me disculpo, como presidente de los Estados Unidos, por lo que hicimos", dijo Biden al referirse a uno de los "capítulos más oscuros" del país.

Qué pasaba en los internados contra niños nativos



Un reciente informe gubernamental reveló casos de abusos psicológicos, físicos y sexuales e incluso la muerte de un millar de menores.

"Sé que ninguna disculpa puede o podrá compensar lo que se perdió durante la más oscura política de internados federales", expresó Biden. Pero "hoy finalmente avanzamos hacia la luz".

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera nativa estadounidense en asumir una Secretaría de Estado.

Las autoridades federales "fracasaron en aniquilar nuestras lenguas, nuestras tradiciones, nuestros modos de vida", dijo Haaland. Pese "a todo lo que pasó, seguimos aquí".

En más de 150 años, se registraron más de 400 escuelas, a menudo dirigidas por la iglesia, en los 37 estados o territorios que tenía Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En la administración de Biden se han realizado inversiones significativas en comunidades nativo estadounidenses para ampliar la autonomía de los pueblos y en la designación de monumentos para proteger lugares sagrados ancestrales.

La disculpa del Estado estadounidense ocurre después de declaraciones formales en Canadá, donde miles de niños murieron en internados similares, y de que cada vez más países reconocen los abusos a poblaciones indígenas.

Las naciones deben conocer “lo bueno, lo malo y la verdad” de EEUU, afirma el presidente

Biden habló de los abusos y muertes de niños nativos que resultaron de las políticas del gobierno federal, señalando que “si bien la oscuridad puede ocultar mucho, no borra nada” y que las grandes naciones “deben conocer lo bueno, lo malo y la verdad de quiénes somos”.

“La política federal de internados indios, el dolor que ha causado, sólo será una marca significativa de vergüenza, una mancha en nuestra historia. Durante demasiado tiempo, todo esto sucedió prácticamente sin atención pública, sin escribir sobre ello en nuestros libros de historia, sin enseñarlo en nuestras escuelas”.

Los demócratas esperan que la visita de Biden a las tierras de la comunidad de Arizona, ubicada en las afueras del área metropolitana de Phoenix, también impulse el esfuerzo de participación de la vicepresidenta Kamala Harris en un estado clave en el campo de batalla.

El momento le dio a Biden una mayor oportunidad de resaltar su apoyo y el de Harris a las naciones tribales, un grupo que históricamente ha favorecido a los demócratas, en un estado en el que ganó por sólo 10,000 votos en 2020.

PUBLICIDAD

Se espera que la contienda entre Harris y el expresidente Donald Trump sea igualmente reñida, y ambas campañas están haciendo todo lo posible para mejorar la participación entre sus partidarios incondicionales.

"La contienda ahora es una cuestión de participación", dijo Mike O'Neil, un encuestador no partidista con sede en Arizona. “Las líneas de tendencia han sido notablemente estables. La pregunta es qué candidato podrá atraer a sus votantes en una contienda que parece destinada a decidirse por márgenes estrechos”.

Harris y otros demócratas han utilizado a Biden con moderación en la campaña electoral desde que terminó su campaña de reelección en julio.

Pero los analistas dicen que Biden podría ayudar a Harris en su atractivo entre los votantes nativos estadounidenses.

En 2020, hubo un aumento en la participación electoral en algunas tierras tribales de Arizona cuando Biden venció a Trump y se convirtió en el primer candidato presidencial demócrata en ganar el estado desde Bill Clinton en 1996.

Biden, cuya presidencia está llegando a su fin, había prometido a los líderes tribales hace casi dos años que visitaría el territorio en Arizona.

Durante décadas, los internados federales se utilizaron para asimilar a los niños a la sociedad blanca, según la Casa Blanca. No todos consideraron suficiente la disculpa.

“Una disculpa es un buen comienzo, pero no es un verdadero ajuste de cuentas ni un remedio suficiente para la larga historia de violencia colonial”, dijo Chase Iron Eyes, director del Proyecto de Ley del Pueblo Lakota y del Fondo de Defensa Sagrada.

PUBLICIDAD

Al menos 973 niños nativos estadounidenses murieron en el abusivo sistema de internados del gobierno de Estados Unidos durante un período de 150 años que terminó en 1969, según una investigación del Departamento del Interior que pidió una disculpa del gobierno de Estados Unidos.

Unos 18,000 niños fueron separados de sus padres por política de internados, según el gobierno

Al menos 18,000 niños, algunos de apenas 4 años, fueron separados de sus padres y obligados a asistir a escuelas que intentaban asimilarlos.

“El presidente Biden merece crédito por finalmente prestar atención a este tema y a otros asuntos que afectan a la comunidad”, dijo Ramona Charette Klein, de 77 años, sobreviviente de un internado y miembro inscrito de Turtle Mountain Band de Chippewa. "Creo que eso se reflejará bien en la vicepresidenta Harris y espero que este impulso continúe".

Los demócratas han intensificado su contacto con las comunidades nativas estadounidenses.



Harris inició recientemente un mitin de campaña en Chandler, cerca de donde se encuentra la reserva del río Gila, con un saludo al líder de la tribu. Está previsto que Walz vaya a la Nación Navajo en Arizona mañana sábado.

La Casa Blanca dice que Biden y Harris han construido un historial sustancial con los nativos estadounidenses durante los últimos cuatro años.

El presidente designó el sagrado Avi Kwa Ame, una montaña desértica en Nevada, y Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, las huellas ancestrales del Gran Cañón en Arizona, como monumentos nacionales y restableció los límites del Monumento Nacional Bears Ears en Utah.

PUBLICIDAD

Además, la administración ha destinado casi 46,000 millones de dólares en gasto federal a las naciones tribales. El dinero ha ayudado a llevar electricidad a una reserva que nunca tuvo electricidad, ampliar el acceso a Internet de alta velocidad, mejorar el saneamiento del agua, construir carreteras y más.

Haaland es miembro de Laguna Pueblo en Nuevo México y ella ordenó la revisión integral en junio de 2021 del problemático legado de las políticas de internados del gobierno federal que llevaron a Biden a ofrecer la disculpa formal.

Thom Reilly, codirector del Centro para una Democracia Independiente y Sostenible de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que tanto las campañas de Harris como las de Trump han puesto un esfuerzo notable en la microfocalización en Arizona.

“Están haciendo todo lo posible para ver si pueden conseguir algunos votos más aquí y allá”, dijo Reilly. "La comunidad india es uno de esos grupos que Harris espera que tenga un desempeño superior y ayude a marcar la diferencia".

Con información de The Associated Press y AFP.

Mira también: