La familia de Biden le da su apoyo al presidente y le dice que permanezca en la carrera por la Casa Blanca, a pesar del fiasco del debate

La familia del presidente Joe Biden aprovechó una reunión este domingo en Camp David para instarlo a permanecer en la carrera y seguir luchando por la reelección a pesar de su terrible desempeño en el debate, y algunos miembros criticaron cómo su personal lo preparó para el encuentro, según cuatro personas familiarizadas con la reunión familiar.

Biden pasó el día recluido con la primera dama Jill Biden, sus hijos y nietos. Se trataba de un viaje previamente programado al retiro presidencial en Maryland para una sesión de fotos con Annie Leibovitz para la próxima Convención Nacional Demócrata, había dicho la Casa Blanca; pero la reunión también fue un ejercicio para intentar apaciguar la ansiedad demócrata desatada por la actuación de Biden en el debate presidencial del pasado jueves.

Si bien su familia es consciente de lo mal que se desempeñó contra Donald Trump, también siguen pensando que es la mejor persona para vencer al republicano. También creen que es capaz de desempeñar el trabajo de presidente por otros cuatro años, según las fuentes, que hablaron bajo anonimato con la agencia AP, por no estar autorizadas a comentar públicamente sobre las conversaciones internas de los Biden.

Entre los más firmes de la familia se encuentran Jill Biden y su hijo Hunter, a quienes el presidente ha acudido durante mucho tiempo en busca de consejo. Ambos creen que el presidente no debería retirarse ahora y que puede recuperarse de lo que consideran un desempeño mediocre. La familia cuestionó cómo el personal lo preparó para el debate y se preguntó si podrían haber hecho algo mejor, dijeron las fuentes.

De hecho, según un reporte de CNN, algunos miembros de la familia incluso debatieron si sería pertinente despedir a algunos de los asesores de Biden y hacer cambios entre su personal de campaña, aunque hasta el domingo no parecía que fuera a haber ningún cambio significativo y el presidente se conoce por ser defensor y leal a su equipo cercano.

Otros miembros de la familia mostraron su disposición a involucrarse para ayudar en la campaña. Al menos uno de sus nietos, informó una fuente a The New York Times, mostró interés en participar de forma activa, tal vez hablando con influencers en redes sociales.

En general, "toda la familia está unida" en la idea de que Biden no se vaya a ninguna parte y continúe con su carrera por la reelección, informó la fuente al Times.



La campaña de Biden ha pasado los días posteriores al debate (donde se mostró ronco, apagado y en ocasiones dio respuestas enrevesadas) trabajando para mantener a los donantes y promotores a bordo mientras muchos demócratas cuestionan cada vez más si debería permanecer en la carrera.

En este punto del proceso de delegados, Biden probablemente tendría que decidir retirarse para que haya un nuevo candidato. Y las personas que más escucha en el mundo (su esposa y su hijo) le dicen que se quede.

Incluso antes del debate, l a edad del presidente demócrata de 81 años había sido un lastre para los votantes, y el enfrentamiento en horario de máxima audiencia pareció reforzar las preocupaciones profundamente arraigadas del público ante quizás la audiencia más grande que tendrá en los cuatro meses que quedan para el día de las elecciones. CNN dijo que más de 51 millones de personas vieron el debate.

Líderes demócratas cierran filas con Biden

Mientras el presidente estaba reunido con su familia el domingo, destacados demócratas se reunieron para ofrecer una muestra pública de apoyo a su campaña.

“No creo que Joe Biden tenga problemas para liderar durante los próximos cuatro años”, dijo un aliado cercano, el representante demócrata James Clyburn de Carolina del Sur. “Joe Biden debería seguir postulándose según su historial”.

El senador Raphael Warnock, demócrata y ministro bautista de Georgia, dijo que hubo “más de unos pocos domingos en los que desearía haber predicado un mejor sermón”, relacionando la experiencia con la actuación de Biden en el debate. “Pero una vez terminado el sermón, mi trabajo es encarnar el mensaje, presentarme ante las personas a las que sirvo. Y eso es lo que Joe Biden ha estado haciendo toda su vida”, dijo Warnock. Fue un eco del mensaje de otros partidarios de que Biden tuvo un mal debate, pero toda una vida de buen gobierno.

Warnock, al igual que Clyburn y otros demócratas, intentó poner el foco en las muchas falsedades de Trump durante el debate (lapsos que Biden y los moderadores del debate a menudo no pudieron verificar desde el escenario), incluido el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios, la inmigración. y el resultado de las elecciones de 2020. “Cada vez que abría la boca, mentía”, dijo Warnock sobre Trump.

El impacto interno del debate

Pero entre algunos demócratas existía la preocupación de que la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata no se estén tomando lo suficientemente en serio el impacto del debate.

El exsenador de Iowa, Tom Harkin, que sirvió durante más de dos décadas con Biden en el Senado, calificó el debate como “un desastre del que Biden no puede recuperarse”.

Harkin sugirió que los senadores demócratas en carreras cruciales y “tal vez todos los senadores demócratas en ejercicio deberían escribir una carta a Biden pidiéndole que libere a sus delegados y se haga a un lado para que la convención pueda elegir un nuevo candidato”, según un correo electrónico enviado a sus partidarios, al que tuvo acceso la agencia AP. “Este es un momento peligroso y es más importante que el ego o los deseos de Joe Biden de permanecer como presidente”, concluyó Harkin.

El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, dijo por su parte que estaban teniendo lugar “conversaciones muy honestas, serias y rigurosas" a todos los niveles del partido, sobre cómo proceder a partir de ahora.

Pero el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, y la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, sostuvieron una llamada el sábado por la tarde con docenas de miembros del comité en todo el país, un grupo de algunos de los miembros más influyentes del partido, donde ofrecieron una evaluación optimista del camino a seguir y no dio oportunidad a otros en la llamada de hacer preguntas.

Varios miembros del comité que participaron en la llamada, a la mayoría de los cuales se les concedió el anonimato por hablar sobre una conversación privada, dijeron tener la sensación de que se les estaba pidiendo que ignoraran una situación que califican como grave.

“Había varias cosas que se podrían haber dicho para abordar la situación. Pero no tuvimos eso. Nos estaban engañando”, dijo Joe Salazar, miembro electo del Comité Nacional Demócrata de Colorado, que estuvo en la llamada.